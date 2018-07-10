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林玉山寺廟彩繪 濕壁畫啟動修復

2018-07-10 19:12中央社 嘉義市10日電

日治時代「台展三少年」之一的畫家林玉山，生前唯一繪製的寺廟「濕壁畫」，歷經70年的煙薰、蟻蛀，已逐漸褪色，今天起由台南藝術大學團隊啟動修復

嘉義市慈龍寺董事長林亮光表示，出生於嘉義市的林玉山（西元1907年～2004年），畫作「蓮池」（由國立台灣美術館收藏）於2015年5月被文化部文化資產局登錄為中華民國國寶，是嘉義之光。

林亮光指出，林玉山早年住在慈龍寺對面，民國38年慈龍寺完工後，寺廟彩繪就由林玉山負責。當年，林玉山繪製5幅「濕壁畫」（一種耐久的壁飾繪畫），也是他生平唯一繪製在宗教建築體的繪壁畫品。

這5幅「濕壁畫」經過70年的香火煙薰、白蟻蛀蝕等，出現褪色及泛黃現象，尤其「八駿馬」因地震破損較嚴重，經市府提報文化部申請補助，獲核定新台幣200萬補助款，今天啟動修復，預計明年8月完工。

嘉義市長涂醒哲今天也前往關切，他說這5幅濕壁畫以雲龍、駿馬、猴、鹿及鶴為主題，富含吉祥、福祿、封侯、圓滿之意，都是林玉山42歲壯年之作，是相當珍貴的文化資產。

修復計畫主持人台南藝術大學博物館學與古物維護研究所助理教授邵慶旺表示，「濕壁畫」就是在牆壁還沒乾的時候，直接將顏料塗在牆壁上作畫，因產生的化學作用，相當耐久，例如敦煌壁畫、西方大教堂等都使用這種畫法。

邵慶旺指出，文物保存修復就像醫生治病一樣，這次修復將採用X光穿透檢測等科學修復方式，進行詳細檢測、了解壁畫性質後，再依國際壁畫修復原則進行修復。

他說，修復團隊將以恢復原有壁畫風貌為目標，展現原有宗教壁畫美學，未來預計舉辦3場教育推廣活動，讓民眾了解文化資產如何保存。

壁畫修復

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