亞西北非青年來台研習 秀中文展現成果

2018-07-10 18:43 中央社 台北10日電



來自亞西、北非地區的青年來台參加研習營，透過系列課程與體驗活動，深入了解台灣。研習營今天舉行結訓典禮，青年以多元不同的方式分享心得，還有青年用中文致詞，表達對台灣的愛。

外交部表示，2018年亞西及北非地區國際菁英領袖研習營（2018 International Elite Leadership Seminar）1日至11日舉行，共有來自沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、土耳其、約旦、阿曼、科威特、巴林、卡達、伊拉克及埃及等10國、年齡介於20歲至40歲的23位青年來台參加。

在結訓典禮上，青年以分組報告的方式分享研習心得以及在台灣的見聞。除了口頭報告，各組也製作影片記錄在台生活點滴，包括參訪太魯閣國家公園、體驗寫書法、太極拳體驗、手做傳統糕點等。

其中，有一組青年大秀中文，展現研習成果與分享心得。23歲的韓艾明（Eimen Hamrouni）用中文致詞時說，這次的研習活動有助了解台灣的歷史與文化，這些經驗將留在他們的心中；他也高喊「我愛台灣」。

與韓艾明同組的組員接著上台重現研習營的華語課程，有人扮演老師，有人扮演學生，大家一一說出自己的中文名字。

來台之前完全不會說中文的韓艾明受訪時表示，他先用英文寫下致詞內容，再由同組的台灣輔導員翻成中文。他說，他們為要多了解台灣而來到台灣，而且也很尊敬（respect）台灣，用中文來表達是最好的方式。

為了完成這項任務，他連續好多天的晚上都練習2-3個小時，由輔導員在旁陪同練習，並調整他的發音。他本來不會說中文，但願意努力學習，盼藉此展現彼此的友誼。

另外，一名來自土耳其的青年表示，未來將作為台灣與土耳其之間的文化橋樑。一名來自伊朗的青年也說，對於台灣在國際進行的人道援助工作感到印象深刻。還有青年在結訓典禮展現學習太極拳的成果。

外交部政務次長謝武樵致詞時表示，希望這次的研習營有助增加青年對台灣的了解，包括政府政策、文化等，也希望他們回國以後多多分享台灣經驗。

結訓典禮剛好遇到強颱瑪莉亞即將襲台，謝武樵說，台灣常有颱風侵襲，剛好也讓來台青年有特別的體驗；他也表示，政府各相關部會已啟動防颱工作。

外交部表示，今年是外交部第9度辦理亞西及北非地區國際菁英領袖研習營，盼藉由邀請亞西及北非地區青年菁英來台訪問，認識台灣政經及社會發展現況，深化雙邊交流、合作。

為增進國際青年與台灣青年的交流互動，外交部也循例徵選台灣青年擔任研習營輔導員。今年有6位台灣青年輔導員隨營參加活動。