《無緣》音樂會 緬懷客語創作巨人(影)

2018-07-10 17:35 台灣醒報 記者王馨慧╱台北報導



歌手羅文裕（左）、黃連煜（中）、黃子軒（右）一同參與紀念音樂會。(photo by 王馨慧/台灣醒報) 分享 facebook 藝人羅文裕穿著花襯衫，戴著金框眼鏡，10日出席「無緣」紀念音樂會，並自彈自唱由已故創作人呂金守、吳盛智所創作的經典客語歌曲《印崗戀情》、《無緣》，有別於原唱，他多了點俏皮、輕快。這次紀念音樂會為要感念已故音樂人吳盛智、呂金守，對台灣客家音樂的貢獻。

客委會表示，呂金守開創了客家音樂的創作之路，除了創作許多歌曲外，還以西洋流行音樂的方式改編傳統客語歌謠，可說是近代客家流行音樂的重要推手。吳盛智任陽光合唱團主唱時，經常應邀在電視節目中演出，廣受好評，他演唱的《無緣》於民國75年曾被雲門舞集使用在《我的鄉愁我的歌》舞作中，多次在國內外舞台盛大演出，他可被稱為客語流行音樂的鼻祖。

由客家委員會主辦的《呂金守、吳盛智「無緣」紀念音樂會》將在8月18日及11月9日，分別在屏東演藝廳及台北三創園區舉辦，本次音樂會邀請第26屆金曲獎最佳客語男歌手獲獎人黃連煜擔任音樂總監。

其中，仲夏場請到《李文古劇團》以舞台劇方式呈現當年流行的笑科廣播劇，同時邀請資深歌手黃西田和西卿任演唱嘉賓，新生代歌手羅文裕將會改編部分經典作品。深秋場則是由第27屆金曲獎最佳客語專輯獲獎人黃子軒擔任導演，因此在音樂會上會呈現不同風格的客家音樂。

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