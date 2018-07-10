親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風瑪莉亞來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

被批「4點鐘之亂」！人潮塞爆北捷 柯文哲臉書遭灌爆

強颱瑪莉亞減弱為中颱 往台灣靠近

《無緣》音樂會 緬懷客語創作巨人(影)

2018-07-10 17:35台灣醒報 記者王馨慧╱台北報導

歌手羅文裕（左）、黃連煜（中）、黃子軒（右）一同參與紀念音樂會。(photo b...
歌手羅文裕（左）、黃連煜（中）、黃子軒（右）一同參與紀念音樂會。(photo by 王馨慧/台灣醒報)
分享
藝人羅文裕穿著花襯衫，戴著金框眼鏡，10日出席「無緣」紀念音樂會，並自彈自唱由已故創作人呂金守、吳盛智所創作的經典客語歌曲《印崗戀情》、《無緣》，有別於原唱，他多了點俏皮、輕快。這次紀念音樂會為要感念已故音樂人吳盛智、呂金守，對台灣客家音樂的貢獻。

客委會表示，呂金守開創了客家音樂的創作之路，除了創作許多歌曲外，還以西洋流行音樂的方式改編傳統客語歌謠，可說是近代客家流行音樂的重要推手。吳盛智任陽光合唱團主唱時，經常應邀在電視節目中演出，廣受好評，他演唱的《無緣》於民國75年曾被雲門舞集使用在《我的鄉愁我的歌》舞作中，多次在國內外舞台盛大演出，他可被稱為客語流行音樂的鼻祖。

由客家委員會主辦的《呂金守、吳盛智「無緣」紀念音樂會》將在8月18日及11月9日，分別在屏東演藝廳及台北三創園區舉辦，本次音樂會邀請第26屆金曲獎最佳客語男歌手獲獎人黃連煜擔任音樂總監。

其中，仲夏場請到《李文古劇團》以舞台劇方式呈現當年流行的笑科廣播劇，同時邀請資深歌手黃西田和西卿任演唱嘉賓，新生代歌手羅文裕將會改編部分經典作品。深秋場則是由第27屆金曲獎最佳客語專輯獲獎人黃子軒擔任導演，因此在音樂會上會呈現不同風格的客家音樂。

【更多精采內容，詳見

音樂會客語雲門舞集

相關新聞

影／北北基下午四點才放颱風假 民眾反應兩極

2018-07-10 18:16

東琉線交通客船 明天僅泰富營運

2018-07-10 18:12

故宮南院BOT解約 離職員工：故宮裡子面子雙輸

2018-07-10 17:21

爸媽注意！路易莎首家親子店 遊戲區、圖書室任你用

2018-07-10 17:08

紐約男裝周開跑 設計師愛美國風

2018-07-10 16:58

伊科11型腸病毒第5死 出現少見感染2種腸病毒病例

2018-07-10 16:45

故宮小編無極限！KUSO古畫「放颱風假」 網友笑翻

2018-07-10 16:24

劍橋大學研究：感受孤單與基因有關

2018-07-10 16:19

水果便宜好機會 火龍果多吃能抗老

2018-07-10 16:19

腸病毒流行期 疾管署籲：防交叉感染

2018-07-10 16:18

親子車廂被占用 台鐵將管制

2018-07-10 16:11

為便民統一流感疫苗施打日 疾管署：專家建議機動調整

2018-07-10 16:09

「遊戲成癮」納疾病 醫：善用3C產品

2018-07-10 15:46

故宮南院BOT案契約終止 停車場暫停收費

2018-07-10 15:06

今年首例境外移入瘧疾 入台外籍船員於印度感染

2018-07-10 14:55

康普茶可防癌那麼神？ 小心胃受不了

2018-07-10 14:44

親子車廂常被占用 台鐵將加強管制

2018-07-10 14:38

今年公費流感疫苗延後開打 10月15日才接種

2018-07-10 14:37

再添一例腸病毒死亡 男嬰加護病房兩個月仍不治

2018-07-10 14:36

微笑助求職 國外研究：看起來更聰明

2018-07-10 14:35

怎麼笑最受歡迎？ 學者說牙齒這樣露

2018-07-10 14:35

十年多來首次 公費流感疫苗延後開打

2018-07-10 14:32

幼兒腸病毒重症死亡 又增1例

2018-07-10 14:32

頸椎椎間盤突出 這治療是不必挨刀的選擇之一

2018-07-10 14:31

故宮終止故宮南院BOT案契約 回歸文化教育場所

2018-07-10 13:49

美髮師長期手麻 竟是因低頭工作引發椎間盤突出

2018-07-10 13:24

夜宿不餓肚子！桃園機場24H餐飲 鹹酥雞、漢堡都賣

2018-07-10 12:52

茶第一泡不喝要倒掉 其實農藥殘留並無關！

2018-07-10 12:39

強颱瑪莉亞來襲 文化大學校本部下午1點停課

2018-07-10 12:30

影／瑪莉亞傍晚觸地 深夜至明上半天影響最劇

2018-07-10 12:17

魏德聖加入「一群傻子」 用書席擴散美好關係

2018-07-10 11:15

微笑有助求職！研究顯示會讓人覺得你較聰明

2018-07-10 11:00

怎麼笑最受歡迎？學界調查發現牙齒要這樣露

2018-07-10 10:39

讓父母可以悠閒喝咖啡 路易莎首創親子友善咖啡門市

2018-07-10 10:13

男大生每天喝4大杯奶茶解渴 腎結石、水腫上身

2018-07-10 09:49

濕疹、汗皰疹反覆發作？ 3大類法寶快速止癢

2018-07-10 09:47

薇薇夫人：很多銀髮族正過著「佛系」的生活耍廢

2018-07-10 09:45

譚敦慈：鳳梨「這樣處理」 每個部位吃起來都會很甜

2018-07-10 09:12

21天無痛減糖術！營養專家私房祕訣大公開

2018-07-10 09:09
看更多

熱門文章

持續更新／快回家！ 苗栗以北縣市下午3點起陸續停班停課

2018-07-10 10:30

瑪莉亞颱風來襲 彭啟明：北部今晚風雨逐漸加大

2018-07-10 07:57

稍減弱仍是強颱！ 瑪莉亞陸警發布 暴風圈周二掃北台

2018-07-09 23:36

柯P說盡量不放半天假 家長怒:所以放1.5個小時?

2018-07-10 10:25

北北基同步 明天正常上班上課

2018-07-09 19:34

考慮下班安全 北北基下午4點起停班停課

2018-07-10 10:03

強颱瑪莉亞 氣象局23：30發布陸上警報

2018-07-09 20:47

強颱瑪莉亞來勢洶洶！ 傍晚暴風圈接觸陸地 東北部首當其衝

2018-07-10 11:25

瑪利亞颱風接近 登入台灣機率小

2018-07-09 19:39

史上最短颱風假 呂秋遠：這是什麼鬼？

2018-07-10 13:16

瑪莉亞暴風圈今傍晚觸陸 全台19縣市豪大雨特報

2018-07-10 09:22

北北基明天是否停班停課？ 柯文哲：今晚8點宣布

2018-07-10 11:28

縣市決策一日數變 颱風假怎放？ 大混亂

2018-07-09 23:35

懶人包／強颱瑪莉亞來襲 航空交通動態看這裡

2018-07-09 20:14

影／基隆外木山驚見水龍捲 海面約持續3分鐘

2018-07-10 11:54

主管傻眼！工程師求職「申請失業補助 別錄用我」

2018-07-10 14:04

下午4點停班有人怨 服務業和警消：要知足了 我們沒休

2018-07-10 12:05

影／放四分之一天颱風假被罵翻 柯文哲：這是妥協方案

2018-07-10 16:20

強颱瑪莉亞來襲！ 適逢大潮 北台防淹水

2018-07-10 04:35

瑪莉亞逼近！ 花蓮、彰化以北 今晚開始風力增強

2018-07-10 07:33

四成八上班族沒颱風假 媒體、服務業是兩大「慘」業

2018-07-10 11:20

瑪莉亞發威！ 航空公司取消、異動航班看這裡

2018-07-10 09:53

故宮終止故宮南院BOT案契約 回歸文化教育場所

2018-07-10 13:49

北市捷運擠爆如跨年夜 有人等5班還上不了車

2018-07-10 16:59

台鐵東西部幹線 傍晚陸續停駛

2018-07-10 12:41

茶第一泡不喝要倒掉 其實農藥殘留並無關！

2018-07-10 12:39

北台注意！ 瑪莉亞發陸警 今晚到明晨風雨最強

2018-07-09 23:39

北北基4點停班課 林右昌：是給防颱不是放假

2018-07-10 12:40

非颱風陸上警報警戒區 彰化明照常上班上課

2018-07-09 20:16

瑪莉亞腳步快 明午暴風圈觸東部海域

2018-07-09 18:17

柯文哲說晚上8點宣布上班課 林右昌：不一定準點

2018-07-10 14:09

暴風圈正逼進宜蘭近海 北台灣雨勢漸強

2018-07-10 15:24

強颱瑪莉亞減弱為中颱 往台灣靠近

2018-07-10 17:37

颱風停止上班不出勤 雇主可不給付這段時間的工資

2018-07-09 18:27

強颱瑪莉亞來襲 桃園宣布明天正常上班上課

2018-07-09 19:36

宜蘭下午3點停班停課

2018-07-10 09:06

颱風腳步快 11日風力減弱勉強達放假標準

2018-07-10 17:10

強颱瑪莉亞來襲 桃園宣布下午4點停班、停課

2018-07-10 10:24

心痛到要擦淚水… 瑪莉亞逼進 兩顆高麗菜500元

2018-07-10 13:09

超誇張！超市生鮮搶購一空如蝗蟲過境

2018-07-09 23:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top