故宮南院BOT解約 離職員工：故宮裡子面子雙輸

2018-07-10 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



故宮南院ＢＯＴ解約，樺璽營運項目停車場、接駁車、遊客中心、餐廳重新招標委託營運，離職員工說故宮裡子面子雙輸。記者魯永明／攝影 分享 facebook

故宮南院與BOT案廠商樺福集團旗下樺璽公司合意解約，今天生效，在地嘉義縣太保市長黃榮利及議會副議長陳怡岳都感到欣慰，希望故宮收回經營，好好規劃，發揮外溢效應，帶動周邊繁榮發展，不再讓地方失望。

1名離職樺璽公司員工說，樺璽繳交3億元履約保證金，拿回2億9000萬元，幾乎全身而退，故宮南院卻因此人氣退燒，空轉近3年，可說裡子面子雙輸。

雙方協議合意解約條件，樺璽返還所有地上權，依約移轉現有設施、設備交故宮，繳交各項權利金、租金等；故宮退還履約保證金；解約後故宮需辦理事項： 無縫接軌園區營運維護工作（含人員安置）； 原樺璽營運項目（停車場、接駁車、遊客中心、餐廳）重新招標委託營運； 開發計劃檢討、提案變更。

離職員工說，樺璽只投資第一期OT停車場、接駁車、遊客中心、餐廳，資金投注不多，第二期蓋飯店及文創設施環境影響評估還未通過，投資執行計畫書又卡關，無法如期8月完工營運，公司為自保，提交中華不動產仲裁協會仲裁，又申報7月大量解雇員工再撤銷，面臨不利條件，停損解約，3億履約保證金，故宮只扣千萬元。

故宮認為，BOT案要以文化設施為核心，廠商不能本末倒置，只以營利為目的，BOT案進度落後，主要是樺璽提申請變更擴大商業設施面積，邀專家審查，計畫書商業設施到處游移，未針對審查意見修改，若只蓋飯店等商業設施，遊客消費效益無法外溢到嘉縣境，樺璽不斷提變更，8月須承擔履約與否責任。