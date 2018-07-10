北市捷運擠爆如跨年夜 有人等5班還上不了車

2018-07-10 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



北北基下午4時起停班停課，除了機關學校，有不少公司也跟進在4點下班。目前許多民眾因趕在風雨轉大前搭捷運返家，板南線雖已加派班次，但多個站點仍然擠爆，人潮有如跨年夜。