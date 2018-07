紐約男裝周開跑 設計師愛美國風

2018-07-10 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



紐約男裝周開跑,知名品牌出走,連Hugo Boss本季都回到品牌發源地辦大秀,再再都讓這個時尚周的存續堪憂。透過不同手法去詮釋美國文化,仍是設計師們的主軸,但也限制了受眾廣度,的確值得再思考。

設計師David Hart最近再度看了「大陰謀」這部電影,因此深深的影響了他於2019年春夏系列的概念。他提到「我探索了整個『水門事件』的原委」,因此可看到西外套上超寬翻領、誇張襯衫領和寬鬆的訂製服裝比例,都帶有濃濃的七〇年代復古風格。不僅如此,在那個年代所流行的針織Polo衫也以幾何撞色方式呈現,搭配帶有變形蟲花紋的領巾,創造強烈的視覺效果。

對Willy Chavarria而言,早期的移民文化,特別是源自南美民族的特色,啟發了他這一季男裝的設計。帶有工裝細節以及寬褲的單品貫穿了整個系列,並搭配Timberland招牌黃色工作靴。設計師還反映了他對於地道美式與拉丁文化交融的細究,如在T恤上拼貼了倒星條旗的配置、或是在圖案的細節裡透露了所謂的美國精神,正是受到移民文化的影響而來。