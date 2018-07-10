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紐約男裝周開跑 設計師愛美國風

2018-07-10 16:58聯合報 記者曾智緯╱即時報導

紐約男裝周開跑，知名品牌出走，連Hugo Boss本季都回到品牌發源地辦大秀，再再都讓這個時尚周的存續堪憂。透過不同手法去詮釋美國文化，仍是設計師們的主軸，但也限制了受眾廣度，的確值得再思考。

設計師David Hart最近再度看了「大陰謀」這部電影，因此深深的影響了他於2019年春夏系列的概念。他提到「我探索了整個『水門事件』的原委」，因此可看到西外套上超寬翻領、誇張襯衫領和寬鬆的訂製服裝比例，都帶有濃濃的七〇年代復古風格。不僅如此，在那個年代所流行的針織Polo衫也以幾何撞色方式呈現，搭配帶有變形蟲花紋的領巾，創造強烈的視覺效果。

對Willy Chavarria而言，早期的移民文化，特別是源自南美民族的特色，啟發了他這一季男裝的設計。帶有工裝細節以及寬褲的單品貫穿了整個系列，並搭配Timberland招牌黃色工作靴。設計師還反映了他對於地道美式與拉丁文化交融的細究，如在T恤上拼貼了倒星條旗的配置、或是在圖案的細節裡透露了所謂的美國精神，正是受到移民文化的影響而來。

2019年的春夏是日本設計師水戶部昭夫（Akio Mitobe）的HBNS，進軍美國市場的首個系列，這對成立12年的品牌而言是嶄新的里程碑。和過去的作品概念相同，設計師仍透過日式美學視角來看待美式服裝，他創造了丹寧海軍式外套、紮染的牛仔夾克以及拼接剪裁的牛仔褲。甚至有結合學院風格元素的襯衫，搭配雙褲頭設計的卡其短褲，雖是美國精神但卻是經過反芻後的結果，風格既細膩又清爽。

Willy Chavarria在T恤上拼貼了倒星條旗的配置、或是在圖案的細節裡透...
Willy Chavarria在T恤上拼貼了倒星條旗的配置、或是在圖案的細節裡透露了所謂的美國精神，正是受到移民文化的影響而來。圖／摘自The New York Times
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David Hart透過西外套上超寬翻領、誇張襯衫領和寬鬆的訂製服裝比例，呈現濃...
David Hart透過西外套上超寬翻領、誇張襯衫領和寬鬆的訂製服裝比例，呈現濃濃的七〇年代復古風格。圖／摘自The New York Times
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2019年的春夏是日本設計師水戶部昭夫（Akio Mitobe）的HBNS，進軍...
2019年的春夏是日本設計師水戶部昭夫（Akio Mitobe）的HBNS，進軍美國市場的首個系列。圖／摘自The New York Times
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