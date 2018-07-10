瑪莉亞6點觸陸 台鐵停駛看這邊
瑪莉亞颱風預計傍晚6點接觸台灣本島，交通部指出，針對國道1號汐五、五楊高架及國道5號頭城至蘇澳等2個路段，一旦平均風速達7級以上，將降低速限至70公里並禁止大型車行駛，若達10級以上，則將封閉禁止通行；台鐵西部幹線南下自177次自強號(台北17:45開)開行後，全部停駛，北上自138次自強號(高雄15:38開)開行後，全部停駛。
交通部指出，台鐵東部幹線台東往台北，自431次普悠瑪號(台東站15:21開；花蓮站17：26開)開行後，全部停駛；花蓮往台北，181次自強號(花蓮站16:40開)僅行駛至台北站為止；自71次(花蓮站17：35開)開行後，全部停駛； 台北往台東、花蓮，自282次自強號(台北17:40開)，開行後，全部停駛；522次莒光號及52次莒光號僅行駛至彰化為止。
中央災害應變中心指出，截至今日下午15時30分，全台發布黃色警戒359條，座落於8縣市16鄉鎮117村里；紅色警戒0條，各縣市政府應督導轄內易成孤島地區強化前揭防救災整備工作，並完成疏散撤離整備、收容所整備、防救災通訊及搶修機具預置等防救災工作整備。
應變中心表示，已發布土石流警戒之鄉鎮，應加強防災整備及預防性疏散撤離工作。入夜前預防性疏散提醒之鄉鎮：桃園市復興區、新竹縣尖石鄉、五峰鄉，建地方政府應提早進行預防性疏散。
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