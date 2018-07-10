親子車廂被占用 台鐵將管制

2018-07-10 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



台鐵親子車廂熱門時段一票難求，但有媽媽說搭乘時不是被刷卡上車無座位的乘客占用，就是「老人團」在利用。台鐵表示7月27日起親子車廂運行班次會增加，並明定沒買座位的旅客若不離開、需補票加收50%，但有孩童隨行或孕婦不在此限。

媽媽網友說，親子車廂的現況是「需要的搶不到，搶到的不需要」，熱門的時段親子車廂超難搶，認為台鐵的處置過於消極。

台鐵表示，親子車廂設立的精神是優先提供孕婦或有12歲以下孩童隨行的家庭能有更自在的乘車空間，但是非限定只能親子利用，且網路訂票系統無法區別誰是符合資格的乘客，所以開放給所有民眾訂票。台鐵說，如果有孕婦、親子乘客沒訂到親子車廂，但想要使用，上車後出示證件經列車長同意，就可以搭乘，車廂兩側還有長椅可坐。

至於不符合身分的乘客甚至是刷電子票證上車的人，台鐵現在可依旅客運送契約規定勸離，不聽從要重新補票加收50%，若旅客再不服，鐵路警察得依規定請他下車。台鐵表示，過去親子車廂沒有明文搭乘規定，列車長只能努力勸離。