親子車廂被占用 台鐵將管制
台鐵親子車廂熱門時段一票難求，但有媽媽說搭乘時不是被刷卡上車無座位的乘客占用，就是「老人團」在利用。台鐵表示7月27日起親子車廂運行班次會增加，並明定沒買座位的旅客若不離開、需補票加收50%，但有孩童隨行或孕婦不在此限。
媽媽網友說，親子車廂的現況是「需要的搶不到，搶到的不需要」，熱門的時段親子車廂超難搶，認為台鐵的處置過於消極。
台鐵表示，親子車廂設立的精神是優先提供孕婦或有12歲以下孩童隨行的家庭能有更自在的乘車空間，但是非限定只能親子利用，且網路訂票系統無法區別誰是符合資格的乘客，所以開放給所有民眾訂票。台鐵說，如果有孕婦、親子乘客沒訂到親子車廂，但想要使用，上車後出示證件經列車長同意，就可以搭乘，車廂兩側還有長椅可坐。
至於不符合身分的乘客甚至是刷電子票證上車的人，台鐵現在可依旅客運送契約規定勸離，不聽從要重新補票加收50%，若旅客再不服，鐵路警察得依規定請他下車。台鐵表示，過去親子車廂沒有明文搭乘規定，列車長只能努力勸離。
現在除了加強車廂內公告、車站播音宣導，並請列車長增加巡視密度，提供優質乘車品質與空間。7月27日起平日親子車廂運行班次由每日4列次增至10列次，周日由增至11列次，台鐵表示，未來將依親子車廂改造進度持續增加開行車次。
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