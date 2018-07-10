為便民統一流感疫苗施打日 疾管署：專家建議機動調整

2018-07-10 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



10月1日是許多民眾記憶中開打公費流感疫苗的日子，但今年因流感疫苗供貨延遲，日期調整為10月15日。疾管署副署長羅一鈞表示，統一流感疫苗施打日期是為方便民眾記憶，但去年夏季流感爆發後，也有專家提出建議應視流感疫情狀況，機動調整疫苗施打日期。

疾管署科長王任鑫表示，世界衛生組織本次更新流感疫苗株組成建議，碰巧新增的H3N2新加坡株及B型維多利亞株兩病毒株培養較預期慢，導致疫苗生產時程較往年延後約1個月，影響疫苗交貨期程；在兼顧疫苗接種需求，及確保公費對象於流感流行季來臨前獲得保護力的前提下，因此調整開打時程至10月15日。

疾管署副署長羅一鈞說，為了方便民眾記憶，疾管署統一流感疫苗施打日期，從2007年起到去年2017年，11年來民眾已習慣10月1日開打疫苗。但他坦言，2006年及2011年也出現過病毒株培養較預期慢的情形，2006年因未影響公費疫苗數量，所以如期施打；2011年雖對公費疫苗數量有影響，但只有部分校園接種對象延後，其餘仍維持10月1日開打。

羅一鈞強調，病毒株培養較慢並不會影響疫苗施打效果，調整開打時程也不會影響公費對象接種權益，按時接種仍能在流感流行季來臨前獲得保護力且持續至隔年2、3月流行期。

他提及，10月1日是公費流感疫苗開打日的慣例明年會延續，但因去年夏季流感爆發後，有專家提出建議，認為應視流感疫情狀況，機動調整疫苗施打日期，未來是否不再統一施打日期將與各界商討。