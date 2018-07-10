水果便宜好機會 火龍果多吃能抗老

2018-07-10 16:19 台灣醒報 記者藍苡瑄╱台北報導



夏季水果價格便宜，營養師教導民眾如何健康吃。（photo by網路截圖） 分享 facebook 今年木瓜1公斤只要14.5元、火龍果1公斤25元，營養師教導健康吃。「紅肉的火龍果有花青素，能養顏美容，木瓜則能顧眼睛，」營養師曾謙瑜受訪時說。但敦仁診所營養師李姿儀如此說，一般人一天須兩份至四份水果，約八分滿飯碗。衛福部桃園醫院營養師黃蘭茜則提醒，香蕉一份僅半根，過量會導致血糖升的過高。

「紅肉火龍果富有花青素與含鐵，鼓勵女性多吃，能抗氧化、養顏美容，」曾謙瑜說，白色火龍果富含纖維，減重者可在飯後吃。李姿儀則說，紅色的火龍果花青素中的甜菜紅素多，還能降膽固醇，保護心血管；白色富有膳食纖維，便祕時可以多吃，但它屬性偏寒，若有拉肚子情形，不適合吃太多。

「木瓜富含維生素A，顧眼睛，尤其是喜歡長時間用手機的人能多吃，」曾謙瑜說，一份水果的量通常指含有15克的碳水化合物，而木瓜甜度不高，一份可以裝到一碗的量，還能去濕、止瀉。黃蘭茜說，木瓜含有木瓜酵素，能夠幫助消化。

芒果顧眼睛

曾謙瑜說，荔枝吃多了會上火，一份大概是9顆，荔枝色胺酸很高，能安定神經。「西瓜可以消水腫，瓜胺酸含量高，幫助降血壓，」曾謙瑜說，西瓜能利尿、消水腫，男性適合多吃，對攝護腺有幫助。

愛文芒果有顧眼效果，富有葉黃素，且維生素C含量高，一份大約是一顆。黃蘭茜則說，芒果維生素A含量比木瓜高，對於視力方面也有幫助。不過李姿儀也提醒，吃太多可能會造成色素沉澱。

李姿儀說，「鳳梨有鳳梨酵素，建議脹氣、有消化不良的人能食用，」其中酵素含量最多的在中間心跟皮，可以用溫水泡鳳梨水喝。

香蕉一份是半根

「香蕉一根大概200公克左右，一份可食用半根，」黃蘭茜提醒，年紀大的人咬不動硬的水果，也可以選擇食用香蕉，但糖尿病人要特別留意攝取份量。曾謙瑜說，香蕉鉀離子較高，大量運動完後食用，可以很快恢復體力，也有色胺酸，可抗憂鬱。

李姿儀補充說，香蕉能幫助血壓控制，有豐富纖維，可讓便祕時潤腸通便。吃香蕉能維持體內鈉鉀平衡、酸鹼平衡，以及神經肌肉保持正常收縮、協調。她說，「不要吃過熟的香蕉，因為糖分會過高。」吃香蕉能維持體內鈉鉀平衡、酸鹼平衡，以及神經肌肉保持正常收縮、協調。

水果一天吃兩份

「一份水果約是八分滿的碗，不要集中在一餐吃，」曾謙瑜提醒，這樣會使血糖快速升高，對於一些糖尿病患者會造成負擔。想要減重者不能只吃水果減肥，這會使攝取的熱量、蛋白質不足夠，水果吃過量會造成肥胖，因為果糖都會堆積在肝臟。她提醒，有腎病變、體質偏寒、腸胃蠕動問題的人，盡量不要吃高鉀類水果。

她也說，不能只吃水果當正餐，水果最好飯後吃。若夏天想吃冰，也可以拿水果做冰，例如一份西瓜是320克，就能做出6、7根冰棒，減重的人也可吃。

「糖尿病友水果平均一天兩份，分成兩餐吃，」黃蘭茜說，這樣可減緩血糖上升速度。李姿儀說，肥胖族群一天建議攝取一到兩份，不要超過兩份，正常人一天兩份至四份，每次攝取一份就好。

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