劍橋大學研究:感受孤單與基因有關

2018-07-10 16:19 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



研究發現,容易感受孤單可能與基因有關。(Photo by Kurt Bauschardt on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 容易感受孤單與天生基因有關。英國劍橋大學利用超過48萬人的調查結果發現,容易感受到孤單的人其基因組成都有類似之處,顯示除了環境與生活經驗外,基因組成也是影響人們是否較容易感受孤單的原因。

據《基督徒郵報》報導,研究人員是從英國生物樣本庫(UK Biobank)中利用48萬人問卷調查結果進行分析,希望從中發掘參與民眾感受的孤單感程度、如何與他人互動以及互動的品質與基因的關聯為何,結果發現在自認自己孤單的民眾中,其基因某些地方都出現類似,所有基因共有15處都出現不同的編寫。另外,研究人員也發現,連接孤單感的基因位置也與負責自我控制的大腦部位有關聯,其中在過度肥胖者更為明顯。

對此,研究人員培瑞指出,「目前外界已能利用基因去辨識孤單與肥胖之間的關聯性。我們一直以為孤單是因為環境與生活經驗造成,但這次研究指出基因也有一定關係。」他也指出,如果肥胖可從人口層面來解決,孤單也可透過同樣作法加以減少。

據《BioNews》報導,這次報告也指出,基因造成人們會感受孤單的比重雖小但程度卻明顯,基因因素估計佔人們感受孤單的風險為4.3%。

目前孤單感約影響25% 65歲以上英國民眾,也與出現高風險的全死因死亡率有關。不過,基因因素影響孤單感的原因仍不清楚。

這次研究也發現6種會影響人們較容易參加健身房的基因以及13種容易參加社交俱樂部基因與18種較易參加宗教團體的基因。本次研究結果刊登在Nature Communications期刊。

【更多精采內容,詳見 】