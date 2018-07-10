歷時十年創作 客家歌舞劇《義民禮讚》基隆首演

2018-07-10 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



由台灣客家山歌團、基隆雨韻合唱團、碇內國小天使兒童合唱團，及多位藝術工作者攜手合作的《義民禮讚》客家歌舞劇，將於8月25日在基隆文化中心首演，市長林右昌呼籲市民朋友，多多到場支持。

林右昌說，《義民禮讚》客家歌舞劇將於8月25日晚上7時30分在基隆文化中心演藝廳演出，並已經開始售票，票價200到1500元，這是本土幾位老師很精彩的創作，主要演員上午也到記者會獻唱一段，美妙歌聲，讓人聽得如痴如醉。

文化局代理局長李添慶表示，《義民禮讚》以「歌舞劇」的形式演出，述說義民故事，加深大眾對義民爺的認識，效法其愛鄉愛土、不畏艱難的奉獻精神。

《義民禮讚》是由詩人葉日松作詞、音樂家呂錦明作曲，全曲共10個樂章的大型客家「混聲合唱」作品。黃永達和黃義撰寫義民事略，羅思琦編寫劇本，2013年完成曲譜和劇本的出版，2014年錄製完成合唱專輯出版，從開始創作到完成，累積了眾人的力量，歷時超過10年。