44歲的她節食還爆肥 找到原因變身美魔女

2018-07-10 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市44歲洪姓婦人生完孩子後，短短一年多爆肥10公斤，且高血壓上身，5年來靠服藥控制，她很納悶，自己食量不大、吃的也養生，也有運動好習慣，怎麼體重降不下來，肚子還大到被人懷疑懷孕，臉腫如麵包超人？經就診查出1.5公分腎上腺腫瘤過度分泌腎上腺皮質醇，導致庫欣氏症候群，經切除腫瘤後，體重從54公斤降到42公斤，回復原本的美魔女身材，高血壓也不藥而癒。

中山醫學大學附設醫院內分泌科醫師羅仕昌說，庫欣氏病是一種罕見的腦下垂體腫瘤疾病，臨床特徵是肥胖、水牛肩、月亮臉、紫色妊娠紋等，患者易與其他常見疾病混淆而看錯科別，受了不少苦，以洪姓病患為例，查出罹病原因是病患腎上腺腫瘤，最根本的方法是開刀切除腫瘤。

羅仕昌指出，庫欣氏病多伴隨全身性併發症如高血壓、糖尿病、骨質疏鬆、心血管疾病及感染風險等，死亡率是一般人的4倍；許多患者常感到憂鬱不安，甚至有自殺傾向，建議若年輕人莫名罹患上高血壓，可能要懷疑背後可能另有原因。