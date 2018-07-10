親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風瑪莉亞來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

司法不挺警察？那警察合法執行公權力了嗎？

新南向醫療 台大醫與印尼簽合作備忘錄

2018-07-10 15:43聯合報 記者邱奕能╱即時報導

響應衛福部新南向政策，創造一國一中心，台大醫院雲林分院迎接印尼布拉維加亞大學醫學院，針對急診、胸腔、護理、重症、放射、神經、影像醫學領域，進行雙邊交流，互動熱烈。

「有朋自遠方來，不亦樂乎」臺大醫院雲林分院長黃瑞仁帶領同仁熱烈迎接位於東爪哇瑪琅的布拉維加亞大學醫學院副院長Yuyun Yueniwati一行人，簽署合作備忘錄，今、明兩天於院內進行深度對談。

台大醫院雲林分院副院長兼國際醫療中心主任馬惠明指出，瑪琅人口約八十萬，氣侯宜人，文風鼎盛，有著高達數十所的大專院校，而布拉維加亞大學，學生總人數超過三萬，學校非常出色。

馬惠明也說，台大醫院雲林分院在去年4月成立國際醫療中心後，為推行國際援助、醫療交流、國際病患三大項目服務，前往印尼雅加達與東爪哇，進行講座與研討會。

台大醫院雲林分院長黃瑞仁表示，將以雲林人的傳統熱情，熱烈歡迎印尼團隊來訪，也期待透過雙方合作備忘錄的簽署，創造台灣與印尼間，國際醫療交流的動能，感情不斷，溫暖滿滿。

Yuyun Yueniwati表示，為台灣人熱情感到驚艷，以及台大醫院在臨床與教學研究的卓越成就，很榮幸能帶領團隊到台大醫雲林分院訪問。

今年八月，台大醫雲林分院的急診、護理團隊十多名成員，前往布拉維加亞大學，後布拉維加亞大學率領急診、胸腔重症等醫事人員，回到台大醫雲林分院。

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁(右一)與布拉維加亞大學醫學院副院長Yuyun Yu...
台大醫院雲林分院院長黃瑞仁(右一)與布拉維加亞大學醫學院副院長Yuyun Yueniwati(左一)簽訂合作備忘錄。記者邱奕能／翻攝
分享
台大醫院雲林分院迎接布拉維加亞大學醫學院，針對急診、胸腔、護理、重症、放射、神經...
台大醫院雲林分院迎接布拉維加亞大學醫學院，針對急診、胸腔、護理、重症、放射、神經、影像醫學領域，進行雙邊交流。記者邱奕能／翻攝
分享

台大醫院印尼醫學院

相關新聞

故宮小編無極限！KUSO古畫「放颱風假」 網友笑翻

2018-07-10 16:24

劍橋大學研究：感受孤單與基因有關

2018-07-10 16:19

水果便宜好機會 火龍果多吃能抗老

2018-07-10 16:19

腸病毒流行期 疾管署籲：防交叉感染

2018-07-10 16:18

親子車廂被占用 台鐵將管制

2018-07-10 16:11

為便民統一流感疫苗施打日 疾管署：專家建議機動調整

2018-07-10 16:09

「遊戲成癮」納疾病 醫：善用3C產品

2018-07-10 15:46

今年首例境外移入瘧疾 入台外籍船員於印度感染

2018-07-10 14:55

康普茶可防癌那麼神？ 小心胃受不了

2018-07-10 14:44

親子車廂常被占用 台鐵將加強管制

2018-07-10 14:38

今年公費流感疫苗延後開打 10月15日才接種

2018-07-10 14:37

再添一例腸病毒死亡 男嬰加護病房兩個月仍不治

2018-07-10 14:36

微笑助求職 國外研究：看起來更聰明

2018-07-10 14:35

怎麼笑最受歡迎？ 學者說牙齒這樣露

2018-07-10 14:35

十年多來首次 公費流感疫苗延後開打

2018-07-10 14:32

幼兒腸病毒重症死亡 又增1例

2018-07-10 14:32

頸椎椎間盤突出 這治療是不必挨刀的選擇之一

2018-07-10 14:31

故宮終止故宮南院BOT案契約 回歸文化教育場所

2018-07-10 13:49

美髮師長期手麻 竟是因低頭工作引發椎間盤突出

2018-07-10 13:24

夜宿不餓肚子！桃園機場24H餐飲 鹹酥雞、漢堡都賣

2018-07-10 12:52

茶第一泡不喝要倒掉 其實農藥殘留並無關！

2018-07-10 12:39

強颱瑪莉亞來襲 文化大學校本部下午1點停課

2018-07-10 12:30

影／瑪莉亞傍晚觸地 深夜至明上半天影響最劇

2018-07-10 12:17

魏德聖加入「一群傻子」 用書席擴散美好關係

2018-07-10 11:15

微笑有助求職！研究顯示會讓人覺得你較聰明

2018-07-10 11:00

怎麼笑最受歡迎？學界調查發現牙齒要這樣露

2018-07-10 10:39

讓父母可以悠閒喝咖啡 路易莎首創親子友善咖啡門市

2018-07-10 10:13

男大生每天喝4大杯奶茶解渴 腎結石、水腫上身

2018-07-10 09:49

濕疹、汗皰疹反覆發作？ 3大類法寶快速止癢

2018-07-10 09:47

薇薇夫人：很多銀髮族正過著「佛系」的生活耍廢

2018-07-10 09:45

譚敦慈：鳳梨「這樣處理」 每個部位吃起來都會很甜

2018-07-10 09:12

21天無痛減糖術！營養專家私房祕訣大公開

2018-07-10 09:09

清晨擴散條件差 西半部PM2.5易累積

2018-07-10 04:34

世界最知名的「裸吻」 終於來台了!

2018-07-10 02:26

華航飛日班機轉降 爆油量不足 要求優先降落

2018-07-10 01:02

染髮劑抽驗 屈臣氏等不合格

2018-07-10 00:45

健康你我他／深受結石苦 喝水好勉強

2018-07-09 23:57

小老鼠大恐懼 台灣人的創傷後症候群

2018-07-09 23:57

抑制三陰性乳癌轉移 找到治療新方向

2018-07-09 23:57
看更多

熱門文章

持續更新／快回家！ 苗栗以北縣市下午3點起陸續停班停課

2018-07-10 10:30

瑪莉亞颱風來襲 彭啟明：北部今晚風雨逐漸加大

2018-07-10 07:57

稍減弱仍是強颱！ 瑪莉亞陸警發布 暴風圈周二掃北台

2018-07-09 23:36

柯P說盡量不放半天假 家長怒:所以放1.5個小時?

2018-07-10 10:25

北北基同步 明天正常上班上課

2018-07-09 19:34

考慮下班安全 北北基下午4點起停班停課

2018-07-10 10:03

強颱瑪莉亞 氣象局23：30發布陸上警報

2018-07-09 20:47

強颱瑪莉亞來勢洶洶！ 傍晚暴風圈接觸陸地 東北部首當其衝

2018-07-10 11:25

瑪利亞颱風接近 登入台灣機率小

2018-07-09 19:39

瑪莉亞暴風圈今傍晚觸陸 全台19縣市豪大雨特報

2018-07-10 09:22

史上最短颱風假 呂秋遠：這是什麼鬼？

2018-07-10 13:16

縣市決策一日數變 颱風假怎放？ 大混亂

2018-07-09 23:35

北北基明天是否停班停課？ 柯文哲：今晚8點宣布

2018-07-10 11:28

懶人包／強颱瑪莉亞來襲 航空交通動態看這裡

2018-07-09 20:14

影／基隆外木山驚見水龍捲 海面約持續3分鐘

2018-07-10 11:54

強颱瑪莉亞來襲！ 適逢大潮 北台防淹水

2018-07-10 04:35

下午4點停班有人怨 服務業和警消：要知足了 我們沒休

2018-07-10 12:05

主管傻眼！工程師求職「申請失業補助 別錄用我」

2018-07-10 14:04

瑪莉亞颱風接近 長榮航空航班異動

2018-07-09 17:33

瑪莉亞逼近！ 花蓮、彰化以北 今晚開始風力增強

2018-07-10 07:33

四成八上班族沒颱風假 媒體、服務業是兩大「慘」業

2018-07-10 11:20

瑪莉亞發威！ 航空公司取消、異動航班看這裡

2018-07-10 09:53

席琳狄翁行程保密到家 帶雙胞胎兒入住晶華總統套房

2018-07-09 17:20

北台注意！ 瑪莉亞發陸警 今晚到明晨風雨最強

2018-07-09 23:39

非颱風陸上警報警戒區 彰化明照常上班上課

2018-07-09 20:16

瑪莉亞腳步快 明午暴風圈觸東部海域

2018-07-09 18:17

台鐵東西部幹線 傍晚陸續停駛

2018-07-10 12:41

強颱瑪莉亞來襲 桃園宣布明天正常上班上課

2018-07-09 19:36

宜蘭下午3點停班停課

2018-07-10 09:06

故宮終止故宮南院BOT案契約 回歸文化教育場所

2018-07-10 13:49

柯文哲說晚上8點宣布上班課 林右昌：不一定準點

2018-07-10 14:09

北北基4點停班課 林右昌：是給防颱不是放假

2018-07-10 12:40

茶第一泡不喝要倒掉 其實農藥殘留並無關！

2018-07-10 12:39

颱風停止上班不出勤 雇主可不給付這段時間的工資

2018-07-09 18:27

暴風圈正逼進宜蘭近海 北台灣雨勢漸強

2018-07-10 15:24

強颱瑪莉亞來襲 桃園宣布下午4點停班、停課

2018-07-10 10:24

超誇張！超市生鮮搶購一空如蝗蟲過境

2018-07-09 23:05

心痛到要擦淚水… 瑪莉亞逼進 兩顆高麗菜500元

2018-07-10 13:09

瑪莉亞颱風影響華航10日晚間班機提前起飛

2018-07-09 17:15

颱風假怎麼放？ 陳金德：颱風無情 停班課標準要寬鬆

2018-07-10 13:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top