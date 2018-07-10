新南向醫療 台大醫與印尼簽合作備忘錄

2018-07-10 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



響應衛福部新南向政策，創造一國一中心，台大醫院雲林分院迎接印尼布拉維加亞大學醫學院，針對急診、胸腔、護理、重症、放射、神經、影像醫學領域，進行雙邊交流，互動熱烈。

「有朋自遠方來，不亦樂乎」臺大醫院雲林分院長黃瑞仁帶領同仁熱烈迎接位於東爪哇瑪琅的布拉維加亞大學醫學院副院長Yuyun Yueniwati一行人，簽署合作備忘錄，今、明兩天於院內進行深度對談。

台大醫院雲林分院副院長兼國際醫療中心主任馬惠明指出，瑪琅人口約八十萬，氣侯宜人，文風鼎盛，有著高達數十所的大專院校，而布拉維加亞大學，學生總人數超過三萬，學校非常出色。

馬惠明也說，台大醫院雲林分院在去年4月成立國際醫療中心後，為推行國際援助、醫療交流、國際病患三大項目服務，前往印尼雅加達與東爪哇，進行講座與研討會。

台大醫院雲林分院長黃瑞仁表示，將以雲林人的傳統熱情，熱烈歡迎印尼團隊來訪，也期待透過雙方合作備忘錄的簽署，創造台灣與印尼間，國際醫療交流的動能，感情不斷，溫暖滿滿。

Yuyun Yueniwati表示，為台灣人熱情感到驚艷，以及台大醫院在臨床與教學研究的卓越成就，很榮幸能帶領團隊到台大醫雲林分院訪問。