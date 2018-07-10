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「遊戲成癮」納疾病 醫：善用3C產品

2018-07-10 15:46台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導

世界衛生組織上月將「電玩失調症」列入精神疾病，但須符合成癮，嚴重影響家庭、社交、學業、工作，並持續12個月以上。對此，國際遊戲研究組織格里菲斯博士表示，標準公布後，確診的病例少見。但英國皇家精神科醫學院西奧多西博士強調，兒童是最容易受影響的族群，且同儕壓力是主因，並呼籲，科技產品已融入現代生活，應培養兒童善用3C產品。

根據《NJ新聞網》報導，世界衛生組織上月將「電玩失調症」列入新版的《國際疾病分類》，作為醫療人員診斷依據。根據診斷標準，若成癮嚴重影響家庭、社交、學業、工作，並持續12個月以上，就可能是電玩失調症。世界衛生組織指出，遊戲人口約占世界人口1-3%，但只有少數玩家符合診斷條件。然而，世界衛生組織呼籲，玩家必須警覺遊戲是否影響生活，特別是心理健康和社交功能。

「世界衛生組織的措施，不會讓電玩成癮問題一夕改變。」格里菲斯向《inews》表示，電玩失調症的確診案例非常少，僅僅只是鼓勵更多專家投入相關研究，讓成癮者有更多資源得以求助。另外，電玩失調症是否屬於成癮，學術上仍有爭議。格里菲斯表示，電玩失調症的腦部前額葉皮質運作模式，與酒精、賭博成癮類似。但有另一派學者認為，電玩失調症與焦慮、注意不集中等疾病較類似。

「許多遊戲廠商拿著電玩與成癮無關的研究，試圖規避責任。」格里菲斯反駁，遊戲具有令人上癮的性質。據統計，約有27%玩家年齡小於18歲，西奧多西對兒童電玩成癮的問題感到憂心，「許多兒童不去上學，不與同儕互動，一心一意投入電玩。」西奧多西說，過去兒童大多是流連電玩場所，但如今卻鎖在房間玩遊戲或隨處玩手機，久坐的結果也會造成深部靜脈栓塞、腎臟發炎等疾病。

針對如何治療電玩失調症？西奧多西表示，美國醫生相信，電玩成癮與多巴胺的上癮機制有關，能透過藥物改善，但研究不夠徹底，藥物治療危險性高。根據西奧多西的臨床經驗，若父母限制孩童遊玩的時間，會帶來很好的效果，但他呼籲，科技產品已融入現代生活，完全禁止3C產品非適當方法，應培養兒童良好使用習慣。

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