石門水庫遊艇業者 預防性撤離防颱

2018-07-10 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



強烈颱風瑪莉亞來襲，蓄水率42%石門水庫，尚有尚有1億2千萬噸蓄洪空間。北水局嚴防豪雨，除加緊防汛整備，因應颱風可能帶來的漂流木，已在石門水庫上游架設攔汙索，也請遊艇業者疏散到安全水域，並加以固定做好防颱措施。

石門水庫大壩碼頭業務經理簡秀貴表示，石門水庫今天水位為海拔228.16公尺，距滿水位差距達近17公尺，若水位回升到滿水位，原停泊在低水位處船隻及碼頭設施，都需預先撤離到安全水域，且拉繩固定綁好，以免屆時船隻因水位升高，隨水勢漂流到他處。

石門水庫因數月乾旱水位不斷降低，上游阿姆坪碼頭遊艇，也改移靠大壩碼頭附近。颱風來襲水庫水位回升前，大壩及阿姆坪碼頭的遊艇船隻，今天上午陸續撤移到適當地點停駐及固定綁好。

石門水庫遊艇業者，配合水庫防汛作業及安全考量，都需進行預防性撤離。簡秀貴說，只要氣象局發布陸上颱風警報，遊艇都會撤離到可避強風豪雨的湖灣處或安全水域停靠，同時固定好，大都數船東都會留守在遊艇上，加強防颱應變機動性。

經濟部北區水資源局局長江明郎表示，已加緊防汛整備，包括抽水機妥善率、油料準備充足，水工機械再盤點，閘門再檢查，務必達到零缺點。