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暴風圈正逼進宜蘭近海 北台灣雨勢漸強

2018-07-10 15:24聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

強颱瑪莉亞影響，台灣北部已出現明顯降雨，今天深夜11時開始到明天清晨雨勢最劇烈，北台灣雨量將是全台最多。中央氣象局最新預報也指出，花蓮已有焚風出現，今明兩天花蓮、台東地區都有焚風發生機率，民眾多加留意。

氣象局資料指出，瑪莉亞下午3時位於宜蘭東方360公里海面上，以每小時30公里速度向西北西進行，近中心最大風速每秒53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局預報中心技正黃椿喜指出，瑪莉亞結構完整，目前颱風中心正在通過宮古島附近，暴風圈則逐漸進入宜蘭近海位置，傍晚5、6時接觸台灣陸地，雙眼牆結構已維持12小時以上，外圍雲系也開始產生影響，雙北、桃園跟新竹縣今天截至下午2時30分為止，已累積超過20毫米雨量。

黃椿喜說，今晚北部、東北部及宜蘭地區，平均風力逐漸增強到7級，陣風10級以上，至少延續到明天清晨，白天之後整體風力逐漸下降，但上班上課時間仍有機率出現較強風力。

氣象局提醒，目前已成功觀測到7米以上浪高，今天下午至明天，台灣各地區及馬祖、澎湖與金門風浪將明顯增強，適逢大潮期間，西半部、東北部及馬祖沿海低窪地區，應防海水倒灌及淹水。

強颱瑪莉亞逐漸逼近宜蘭近海。圖／擷取自中央氣象局網站
強颱瑪莉亞逐漸逼近宜蘭近海。圖／擷取自中央氣象局網站
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氣象局雨量馬祖

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