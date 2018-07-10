親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風瑪莉亞來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

司法不挺警察？那警察合法執行公權力了嗎？

病毒株培養慢 今年公費流感疫苗開打延期

2018-07-10 15:51中央社 台北10日電

往年公費流感疫苗都在每年10月1日開打，但今年計畫改變。疾管署今天宣布，因流感疫苗供貨延遲一個月，施打日將往後延，開打日調整為10月15日。

衛生福利部疾病管制署新興傳染病整備組科長王任鑫下午在記者會表示，今年度公費3價流感疫苗已完成採購，但根據疫苗廠資料顯示，病毒株培養比預期慢，導致疫苗生產時程比往年延後1個月，影響疫苗交貨時間。

疾管署副署長羅一鈞表示，今年世衛組織的3價公費疫苗株，除H1N1外，另調整H3N2的新加坡株及B型維多利亞株。因調整的病毒株要種進雞胚胎培養，可能發生雞胚胎跟病毒條件較不一致，就會影響培養時程。但培養慢並不會影響疫苗效果，民眾可以安心。

羅一鈞表示，民眾習慣每年10月1日就是流感疫苗開打日，但這個習慣是起源於2007年，在2007年前，也都是看疫苗到貨狀況來定開打日期。

羅一鈞說，考量公費流感疫苗會延遲1個月到貨，如果仍在10月1日開打，擔心到貨不及，民眾去各地施打會撲空；且諮詢專家會議，專家們也認為，因應可能會有夏季流感疫情，若延遲一些時間施打疫苗，可往後延長疫苗保護期。

王任鑫表示，調整開打日不會影響公費接種對象權益，希望民眾在開打後接種，獲得保護力且持續至隔年2至3月流行期。今年度也會採購600萬劑流感疫苗。

公費對象跟往年大致相同，包含50歲以上成人、醫事及衛生防疫相關人員、孕婦及6個月內嬰兒的父母、禽畜業及動物防疫相關人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、安養、養護、長期照顧等機構對象、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、具有潛在疾病者、國小至五專三年級學生。

今年另新增境外台校學生及中途學校在園教育性質的兒童及少年安置（教養）機構學生。

流感疫苗托育

相關新聞

故宮小編無極限！KUSO古畫「放颱風假」 網友笑翻

2018-07-10 16:24

劍橋大學研究：感受孤單與基因有關

2018-07-10 16:19

水果便宜好機會 火龍果多吃能抗老

2018-07-10 16:19

腸病毒流行期 疾管署籲：防交叉感染

2018-07-10 16:18

親子車廂被占用 台鐵將管制

2018-07-10 16:11

為便民統一流感疫苗施打日 疾管署：專家建議機動調整

2018-07-10 16:09

「遊戲成癮」納疾病 醫：善用3C產品

2018-07-10 15:46

今年首例境外移入瘧疾 入台外籍船員於印度感染

2018-07-10 14:55

康普茶可防癌那麼神？ 小心胃受不了

2018-07-10 14:44

親子車廂常被占用 台鐵將加強管制

2018-07-10 14:38

今年公費流感疫苗延後開打 10月15日才接種

2018-07-10 14:37

再添一例腸病毒死亡 男嬰加護病房兩個月仍不治

2018-07-10 14:36

微笑助求職 國外研究：看起來更聰明

2018-07-10 14:35

怎麼笑最受歡迎？ 學者說牙齒這樣露

2018-07-10 14:35

十年多來首次 公費流感疫苗延後開打

2018-07-10 14:32

幼兒腸病毒重症死亡 又增1例

2018-07-10 14:32

頸椎椎間盤突出 這治療是不必挨刀的選擇之一

2018-07-10 14:31

故宮終止故宮南院BOT案契約 回歸文化教育場所

2018-07-10 13:49

美髮師長期手麻 竟是因低頭工作引發椎間盤突出

2018-07-10 13:24

夜宿不餓肚子！桃園機場24H餐飲 鹹酥雞、漢堡都賣

2018-07-10 12:52

茶第一泡不喝要倒掉 其實農藥殘留並無關！

2018-07-10 12:39

強颱瑪莉亞來襲 文化大學校本部下午1點停課

2018-07-10 12:30

影／瑪莉亞傍晚觸地 深夜至明上半天影響最劇

2018-07-10 12:17

魏德聖加入「一群傻子」 用書席擴散美好關係

2018-07-10 11:15

微笑有助求職！研究顯示會讓人覺得你較聰明

2018-07-10 11:00

怎麼笑最受歡迎？學界調查發現牙齒要這樣露

2018-07-10 10:39

讓父母可以悠閒喝咖啡 路易莎首創親子友善咖啡門市

2018-07-10 10:13

男大生每天喝4大杯奶茶解渴 腎結石、水腫上身

2018-07-10 09:49

濕疹、汗皰疹反覆發作？ 3大類法寶快速止癢

2018-07-10 09:47

薇薇夫人：很多銀髮族正過著「佛系」的生活耍廢

2018-07-10 09:45

譚敦慈：鳳梨「這樣處理」 每個部位吃起來都會很甜

2018-07-10 09:12

21天無痛減糖術！營養專家私房祕訣大公開

2018-07-10 09:09

清晨擴散條件差 西半部PM2.5易累積

2018-07-10 04:34

世界最知名的「裸吻」 終於來台了!

2018-07-10 02:26

華航飛日班機轉降 爆油量不足 要求優先降落

2018-07-10 01:02

染髮劑抽驗 屈臣氏等不合格

2018-07-10 00:45

健康你我他／深受結石苦 喝水好勉強

2018-07-09 23:57

小老鼠大恐懼 台灣人的創傷後症候群

2018-07-09 23:57

抑制三陰性乳癌轉移 找到治療新方向

2018-07-09 23:57
看更多

熱門文章

持續更新／快回家！ 苗栗以北縣市下午3點起陸續停班停課

2018-07-10 10:30

瑪莉亞颱風來襲 彭啟明：北部今晚風雨逐漸加大

2018-07-10 07:57

稍減弱仍是強颱！ 瑪莉亞陸警發布 暴風圈周二掃北台

2018-07-09 23:36

柯P說盡量不放半天假 家長怒:所以放1.5個小時?

2018-07-10 10:25

北北基同步 明天正常上班上課

2018-07-09 19:34

考慮下班安全 北北基下午4點起停班停課

2018-07-10 10:03

強颱瑪莉亞 氣象局23：30發布陸上警報

2018-07-09 20:47

強颱瑪莉亞來勢洶洶！ 傍晚暴風圈接觸陸地 東北部首當其衝

2018-07-10 11:25

瑪利亞颱風接近 登入台灣機率小

2018-07-09 19:39

瑪莉亞暴風圈今傍晚觸陸 全台19縣市豪大雨特報

2018-07-10 09:22

史上最短颱風假 呂秋遠：這是什麼鬼？

2018-07-10 13:16

縣市決策一日數變 颱風假怎放？ 大混亂

2018-07-09 23:35

北北基明天是否停班停課？ 柯文哲：今晚8點宣布

2018-07-10 11:28

懶人包／強颱瑪莉亞來襲 航空交通動態看這裡

2018-07-09 20:14

影／基隆外木山驚見水龍捲 海面約持續3分鐘

2018-07-10 11:54

強颱瑪莉亞來襲！ 適逢大潮 北台防淹水

2018-07-10 04:35

下午4點停班有人怨 服務業和警消：要知足了 我們沒休

2018-07-10 12:05

主管傻眼！工程師求職「申請失業補助 別錄用我」

2018-07-10 14:04

瑪莉亞颱風接近 長榮航空航班異動

2018-07-09 17:33

瑪莉亞逼近！ 花蓮、彰化以北 今晚開始風力增強

2018-07-10 07:33

四成八上班族沒颱風假 媒體、服務業是兩大「慘」業

2018-07-10 11:20

瑪莉亞發威！ 航空公司取消、異動航班看這裡

2018-07-10 09:53

席琳狄翁行程保密到家 帶雙胞胎兒入住晶華總統套房

2018-07-09 17:20

北台注意！ 瑪莉亞發陸警 今晚到明晨風雨最強

2018-07-09 23:39

非颱風陸上警報警戒區 彰化明照常上班上課

2018-07-09 20:16

瑪莉亞腳步快 明午暴風圈觸東部海域

2018-07-09 18:17

台鐵東西部幹線 傍晚陸續停駛

2018-07-10 12:41

強颱瑪莉亞來襲 桃園宣布明天正常上班上課

2018-07-09 19:36

宜蘭下午3點停班停課

2018-07-10 09:06

北北基4點停班課 林右昌：是給防颱不是放假

2018-07-10 12:40

柯文哲說晚上8點宣布上班課 林右昌：不一定準點

2018-07-10 14:09

茶第一泡不喝要倒掉 其實農藥殘留並無關！

2018-07-10 12:39

故宮終止故宮南院BOT案契約 回歸文化教育場所

2018-07-10 13:49

颱風停止上班不出勤 雇主可不給付這段時間的工資

2018-07-09 18:27

強颱瑪莉亞來襲 桃園宣布下午4點停班、停課

2018-07-10 10:24

暴風圈正逼進宜蘭近海 北台灣雨勢漸強

2018-07-10 15:24

超誇張！超市生鮮搶購一空如蝗蟲過境

2018-07-09 23:05

心痛到要擦淚水… 瑪莉亞逼進 兩顆高麗菜500元

2018-07-10 13:09

瑪莉亞颱風影響華航10日晚間班機提前起飛

2018-07-09 17:15

颱風假怎麼放？ 陳金德：颱風無情 停班課標準要寬鬆

2018-07-10 13:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top