病毒株培養慢 今年公費流感疫苗開打延期

2018-07-10 15:51 中央社 台北10日電



往年公費流感疫苗都在每年10月1日開打，但今年計畫改變。疾管署今天宣布，因流感疫苗供貨延遲一個月，施打日將往後延，開打日調整為10月15日。

衛生福利部疾病管制署新興傳染病整備組科長王任鑫下午在記者會表示，今年度公費3價流感疫苗已完成採購，但根據疫苗廠資料顯示，病毒株培養比預期慢，導致疫苗生產時程比往年延後1個月，影響疫苗交貨時間。

疾管署副署長羅一鈞表示，今年世衛組織的3價公費疫苗株，除H1N1外，另調整H3N2的新加坡株及B型維多利亞株。因調整的病毒株要種進雞胚胎培養，可能發生雞胚胎跟病毒條件較不一致，就會影響培養時程。但培養慢並不會影響疫苗效果，民眾可以安心。

羅一鈞表示，民眾習慣每年10月1日就是流感疫苗開打日，但這個習慣是起源於2007年，在2007年前，也都是看疫苗到貨狀況來定開打日期。

羅一鈞說，考量公費流感疫苗會延遲1個月到貨，如果仍在10月1日開打，擔心到貨不及，民眾去各地施打會撲空；且諮詢專家會議，專家們也認為，因應可能會有夏季流感疫情，若延遲一些時間施打疫苗，可往後延長疫苗保護期。

王任鑫表示，調整開打日不會影響公費接種對象權益，希望民眾在開打後接種，獲得保護力且持續至隔年2至3月流行期。今年度也會採購600萬劑流感疫苗。

公費對象跟往年大致相同，包含50歲以上成人、醫事及衛生防疫相關人員、孕婦及6個月內嬰兒的父母、禽畜業及動物防疫相關人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、安養、養護、長期照顧等機構對象、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、具有潛在疾病者、國小至五專三年級學生。

今年另新增境外台校學生及中途學校在園教育性質的兒童及少年安置（教養）機構學生。