今年首例境外移入瘧疾 入台外籍船員於印度感染

2018-07-10 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



衛福部疾病管制署今天公布今年首例瘧疾境外移入確定病例，患者是一名40多歲印尼籍船員，在入境台灣時出現發燒、頭痛等症狀，經通報檢驗確認感染間日瘧，感染地應為印度，目前正在治療中。

疾管署醫師黃婉婷指出，該外籍船員上月25日自印度前往泰國曼谷，並於泰國當地出現發燒、頭痛等症狀，隔日入境台灣後，當天就登船出航，但因症狀持續，個案7月1日再度入境台灣後就醫並收治住院，經通報檢驗確認為間日瘧原蟲感染。

黃婉婷表示，與個案同船的37名接觸者目前均無疑似症狀；個案經使用瘧疾治療用藥後症狀已改善，住院觀察中，將持續追蹤至檢體檢驗結果陰性為止，地方政府衛生局也將於個案出院後一年內在臺灣期間，每月持續追蹤血液抹片。

疾管署副署長羅一鈞表示，台灣為瘧疾根除地區，今年截至目前國內境外移入病例，低於近5年同期3~8個病例，檢出病原體以熱帶瘧為多，其次為間日瘧。瘧疾是由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，其中以間日瘧及熱帶瘧最常見。

羅一鈞說，大多感染者症狀可能於7天至30天內出現，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

羅一鈞提醒，近5年個案感染地區以非洲國家為多，但印度也不容小覷，如孟買和德里市區都是疫區，若民眾計畫前往這些瘧疾流行地區，至少在出國前一個月，先至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫囑服用瘧疾預防藥物；旅遊期間務必做好防蚊措施；入境時或返國後，如出現疑似症狀應儘速告知檢疫人員及就醫。