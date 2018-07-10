康普茶可防癌那麼神？ 小心胃受不了

2018-07-10 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



以紅茶發酵製成的「紅茶菌茶」又稱康普茶(kombucha)，據傳可降血壓、血糖、預防癌症、調節免疫功能，吸引民眾製作飲用。

衛福部南投醫院營養師黃淑敏說，美國醫學報告指出，多位中年女性患者有噁心、嘔血、腹瀉並帶有血便，共同點都是曾大量飲用康普茶，雖然報告沒說兩者有關聯，但紅茶發酵產生有機酸會使酸鹼值下降，如有胃潰瘍或是胃酸逆流的民眾應適量飲用。

黃淑敏說，紅茶菌茶的做法是利用紅茶葉、糖、水等泡製，使紅茶發酵產生菌膜後飲用。紅茶發酵過程會產生酵母菌、乳酸菌、醋酸菌、茶多酚等物質。乳酸菌及酵母菌都是屬於益生菌，能增進腸內產生有益菌，產生抗菌物質，增加好菌生長，達到保健效果。茶多酚有抗氧化、抑制身體內自由基堆積及延緩老化等功效。

但是人人都適合喝康普茶嗎？黃淑敏說，美國南達科達醫學大學一份關於肝毒性報告中指出，有多位中年女性患者就醫時有噁心、嘔血、腹瀉並帶有血便。經抽血檢查結果GOT及 GPT偏高，這些患者回憶發病前曾大量飲用康普茶。是否是康普茶所引起的肝毒性? 在報告中也不敢斷言，只有告知民眾生病還是要找正確醫療，避免食用偏方。

黃淑敏說，紅茶發酵產生有機酸會使PH值下降，如果有胃潰瘍或是胃酸逆流的患者請適量飲用，儲存的容器也必須能耐酸，才不會溶出有害物質，最好避免使用塑膠、鋁、鐵製品等。儲存的溫度、時間也要注意，避免陽光直射及發酵過久或是汙染引起壞菌生長。