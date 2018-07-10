再添一例腸病毒死亡 男嬰加護病房兩個月仍不治

2018-07-10 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



國內再添一起腸病毒重症死亡案例，個案為新生男嬰，今年5月初誕生，出生四天時，出現重症跡象，確診為新生兒敗血症，立即轉至大醫院住進加護病房，歷經近兩個月救治，仍回天乏術，不幸於上周死亡。

疾管署副署長羅一鈞指出，今年迄今累計19例腸病毒併發重症病例，八例為新生兒，其中五人死亡，均感染伊科病毒11型，這是近年來相當少見的疫情，即將生產的孕婦務必提高警覺。

此外，上周新增一例腸病毒併發重症確定病例，為北部一歲男童，同時感染腸病毒71型及克沙奇病毒A16型，情況也不多見。6月中旬陸續出現發燒、咽喉潰瘍、發抖、食欲下降、嘔吐、嗜睡等症狀就醫，收治住院。

所幸及時治療，小男童發病後一周即出院，現已康復；疫情調查顯示，個案平日由保母照顧，假日才由父母親帶回照顧，同住家人均無疑似症狀，感染環境應在保母家中。

防疫人員調查，該保母同時照顧三名幼兒，除了男童之外，另兩名幼童曾分別於6月上旬及中旬確診腸病毒，目前均已康復，不排除小男童係因接觸保母家腸病毒幼童，以致感染發病。

疾管署監測資料顯示，上周（7月1日至7月7日）國內腸病毒門急診就診人次共1萬1879，較前一週下降6.3%，但疫情仍處流行期，社區腸病毒檢出型別以伊科病毒11型為主，羅一鈞預估，最快7月下旬腸病毒疫情就可脫離流行期。

暑假期間，羅一鈞表示，家長帶孩子至泳池、兒童樂園等互動頻繁的公共場所時，應該做好個人衛生，在進食前，應該確實洗手。此外，大人工作返家後，則務必先換衣服，在抱、餵嬰幼兒之前，應該以肥皂正確洗手，以降低病毒傳播風險。