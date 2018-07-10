頸椎椎間盤突出 這治療是不必挨刀的選擇之一

2018-07-10 14:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



一名年約50歲的施姓髮型設計師因平時工作量大導致左手慢性麻木長達兩年，最近更因雨天騎車意外打滑造成症狀加劇，左手無力且麻木，沒法繼續工作，至「活力得中山脊椎外科醫院」就醫檢查，發現其頸椎第5-6節及6-7節椎間盤突出，雖醫師建議她手術治療，但因害怕手術，醫師建議先做徒手物理治療，所幸麻木與無力的症狀獲得消除，又能替愛美的客人服務。

「活力得中山脊椎外科醫院」楊書念物理治療師表示，椎間盤突出是因長期的姿勢不良引發的頸椎或脊椎退化，也可能外力傷害所致，視其症狀並不一定需馬上開刀，在手術治療前可經由積極保守治療之徒手治療、運動治療和姿態矯正來調整脊椎排列，若能獲得改善則不需動刀。以這位髮型設計師為例，在經過約三週的徒手物理治療以矯正頸椎後，不僅麻木和無力獲得消除，追蹤兩個月後也都沒有復發。

楊書念進一步指出，椎間盤突出好發於30-50歲之青壯年族群，是因椎間盤長期承受過度壓力提早退化，導致椎間盤髓核由纖維環向外突出進而壓迫神經。常因長期工作導致姿勢不良，從事粗重工作，肌肉過度使用造成緊繃，導致脊椎壓力增加，進而導致脊椎排列不良而出現提早退化，男性發生機會更高於女性，初期會有慢性頸部痠痛，頸部僵硬，持續惡化則會出現手麻、無力及背痛的情形發生，當有以上症狀時須特別小心，建議至醫院檢查，早發現、早治療以免情況惡化。

楊書念物理治療師建議，頸椎椎間盤突出之患者，在醫師的評估後，可以從訓練核心肌群和姿勢矯正來達成減少症狀、延緩惡化之效果，他並示範以下兩項運動，每回三下，一日三回： 第一招頸部內在肌訓練：在有支撐的軟墊上仰臥，用薄毛巾枕著頭，頭部縮下巴並且用力往後擠壓毛巾，維持10秒後放鬆。這訓練可維持頸椎正確位置，預防頸部肌肉僵硬。

第二招伸展胸大肌：站在牆角的一側，手掌貼枕骨後，腳呈前弓後箭蹲姿，手肘倚靠牆角，身體緩慢往前直到胸前緊繃停止15秒結束。其功能為放鬆胸前肌群，防止駝背而造成的脊椎排列不良。