親子車廂常被占用 台鐵將加強管制

2018-07-10 14:38 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 雷光涵 ／台北報導



有民眾說搭過親子車廂一半以上是年長乘客。 圖／擷自臉書「爆料公社」社團 分享 facebook

台鐵親子車廂熱門時段一票難求，但有媽媽搭乘時發現，座位不是被刷電子票證上車的無座乘客占用，就是「老人團」在利用。台鐵局表示，本月27日起，親子車廂班次將增加，並明定沒買座位的旅客若不離開、需補票加收50%，但有孩童隨行或孕婦不在此限。

有媽媽網友說，親子車廂現況是「需要的搶不到，搶到的不需要」，直說熱門時段的親子車廂超難搶，她認為台鐵的處置過於消極。

台鐵表示，親子車廂設立的精神，是優先提供孕婦或有12歲以下孩童隨行的家庭，能有更自在的乘車空間，但不限定只能親子利用，且網路訂票系統無法區別誰是符合資格的乘客，所以開放給所有民眾訂票。台鐵說，如果有孕婦、親子乘客沒訂到親子車廂但想要使用，上車後出示證件經列車長同意，就可以搭乘，車廂兩側還有長椅可坐。

至於不符合身分的乘客、甚至是刷電子票證上車的人，台鐵現在可依旅客運送契約規定勸離，不聽從要重新補票加收50%，若旅客不服，鐵路警察得依規定請他下車。台鐵表示，過去親子車廂沒有明文搭乘規定，列車長只能努力勸離。

台鐵說，現在除了加強車廂內公告、車站播音宣導，並請列車長增加巡視密度，提供優質乘車品質與空間。27日起平日親子車廂班次會由每天四班增至10列次，周日增至11列次。台鐵表示，未來將依親子車廂改造進度持續增加開行車次。