怎麼笑最受歡迎？ 學者說牙齒這樣露

2018-07-10 14:35 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 羅真 ／台北報導



台北醫學大學口腔醫學院調查發現，半月型的笑容最受歡迎。 記者羅真／攝影 分享 facebook

什麼樣的笑容最受歡迎？台北醫學大學口腔醫學院調查發現，半月型的笑容最受歡迎，也就是上排牙齒下緣與下唇弧線平行一致的笑，最為討喜，露出約8到9顆牙。大部分人微笑時不常露出下排的牙齒，卻有六成的民眾認為，露出一半下排牙齒的笑容最好看。

為了解國人最喜歡的笑容，作為齒顎矯正治療的診斷與依據，北醫大口腔醫學院副院長鄭信忠等人，針對773名20至70歲的心理健康成人進行調查。結果顯示，正面微笑時，52%以上的民眾喜愛上排牙齒下緣與下唇弧線平行一致的半月型微笑；微笑時露出上排8到9顆牙齒，分別有33.4%及21.3%的民眾表示喜歡。

至於側面笑臉，側臉45度時，也是上排牙齒下緣與下唇弧線平行一致的笑最討喜，有41.9%的人表示喜歡；若是側半臉時，最受歡迎的笑容則要再笑開一些。

一般人微笑時不太露出下排牙齒，卻有60%的民眾認為，正面微笑時，下排牙齒露出一半最好看；若是側臉笑，露出四分之一的下排牙齒最動人。

鄭信忠表示，大部分民眾都喜歡上顎中線和臉的中線完全精準對齊的笑容，不過男女的喜好仍有別，女性喜好微笑時牙齒數不要露太多、上排牙齒多露幾顆、上顎牙齦少一點；男性喜歡看到更開的笑容。

鄭信忠強調，笑容美醜沒有絕對的標準，只有多數人的偏好或共識。若總不習慣笑或皮笑肉不笑，可以透過咬筷子，練習如何自然地露出8到9顆牙的美麗笑容。