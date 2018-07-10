幼兒腸病毒重症死亡 又增1例

2018-07-10 14:32 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 李樹人 ／台北報導



醫師提醒準媽媽提高警覺

國內再添一起腸病毒重症死亡案例，個案為新生男嬰，今年5月初誕生，出生四天時出現重症跡象，確診為新生兒敗血症，立即轉至大醫院住進加護病房，歷經近兩個月救治，不幸於上周死亡。

疾管署副署長羅一鈞指出，今年迄今累計19例腸病毒併發重症病例，8例為新生兒，其中5人死亡，均感染伊科病毒11型，這是近年來相當少見的疫情，即將生產的孕婦務必提高警覺。

此外，上周新增一例腸病毒併發重症確定病例，為北部一歲男童，同時感染腸病毒71型及克沙奇病毒A16型，情況也不多見。6月中旬陸續出現發燒、咽喉潰瘍、發抖、食欲下降、嘔吐、嗜睡等症狀就醫收治住院。所幸及時治療，小男童發病後一周即出院，現已康復。

防疫人員調查，個案平日由保母照顧，但保母同時照顧3名幼兒，另兩名幼童曾分別於6月上旬及中旬確診腸病毒，目前均已康復，不排除小男童係因接觸保母家腸病毒幼童，以致感染發病。

疾管署監測資料顯示，上周（7月1日至7日）國內腸病毒門急診就診人次共1萬1879，較前一周下降6.3%，但疫情仍處流行期，社區腸病毒檢出型別以伊科病毒11型為主。羅一鈞預估，最快7月下旬腸病毒疫情就可脫離流行期。

暑假期間，羅一鈞表示，家長帶孩子至泳池、兒童樂園等互動頻繁的公共場所時，應該做好個人衛生，進食前確實洗手。大人工作返家後，務必先換衣服，抱、餵嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，降低病毒傳播風險。