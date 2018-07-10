夜宿不餓肚子！桃園機場24H餐飲 鹹酥雞、漢堡都賣
雖然強颱瑪莉亞來襲，航空公司取消或延後航班，打亂了不少旅客的出國旅遊計畫，但明天颱風就會離開台灣，往中國大陸的方向前進，若是搭的航班正好是紅眼班機，大包小包到了機場，想吃個宵夜，飢腸轆轆卻又沒東西吃，不用再買泡麵充飢！桃園機場即日起將提供平價24H的餐飲服務，包含第一航廈、第二航廈都有。
為了服務深夜旅客，桃園機場即日起在第一、二航廈管制區外，提供了9家24H的餐飲服務。其中，第一航廈管制區內有illy咖啡2家，位於A8及B7，非管制區則是有3樓的摩斯漢堡、B1的萊爾富便利商店、B1新東陽美食廣場（每日一櫃）。第二航廈管制區部分則是有C9的丹尼斯小除、B3的Bar，非管制區由B2的7-11便利商店、位於1樓的夢咖啡及港苑輪流營業，提供24小時餐飲服務。
除了24小時營運的餐廳外，部分餐飲業者配合暑假延長營業時間，包含第一航廈管制區4樓的環亞貴賓室旅客體驗區，提供旅客購買輕食、泡麵、飲料等商品。營業時間為6月29日到8月31日間晚上11點到隔日早上6點。另一間為第二航廈非管制區4樓的摩斯漢堡，即日起到8月31日間，延長營業時間為早上5點到晚上11點。
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