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強颱瑪莉亞來勢洶洶！ 傍晚接觸陸地 東北部首當其衝

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魏德聖加入「一群傻子」 用書席擴散美好關係

2018-07-10 11:15聯合報 記者黃昭勇╱即時報導

「可以這麼說，我們都是一群傻子，希望把台灣的正能量傳出去，」公益團體「美好關係」的共同創辦人、CN Flower總監凌宗湧說，台灣多數人看見的都是負面的報導，只有少數媒體致力於正面報導，但台灣不應該用負能量繼續宣傳下去。

「美好關係」是由四位熱愛台灣的人發起，包括：凌宗湧、Meissen上海董事長葉佳琪、暄品設計總監朱柏仰，以及青埕設計總監郭俠邑。成立的宗旨是，以一己之力改變周遭環境，起身行動讓台灣美好。

這股傻勁，吸引了許多名人加入宣傳，2018年推出的「蒲公英書席計畫」，已有藝人黃子佼、媒體人陳文茜等加入，現在，導演魏德聖也參與書席設計、推廣，讓「單純傻子」的力量愈滾愈大。

凌宗湧指出，2017年，兩岸三地的企業家、設計師共同做了一群傻子，一起改造台北天母的士東市場，造就了許多傳統市場攤位成為拍照熱點，吸引了400多個媒體報導。他說，希望這個能量可以繼續往前走，讓大家都能夠感受到，一起聽這群人做的單純傻事。

2018年，美好關係啟動書席改造計畫，結合兩岸三地的設計師、建築師、企業家，目標是要打造至少40個公園綠地，讓閱讀關係、緩慢的生活，從台灣向華人圈不斷擴大。

魏德聖與設計師楊奭凡於台北市昌隆公園打造「一葉方舟」書席，邀請市民一起來享受美好寧靜的書香。

魏德聖形容，蒲公英公益書席計畫，「是一種城市和人的美好關係，在公園中設置書席讓城市景觀更美、也更有生命力。」

提到方舟的創作理念，他說，「市民們來到這個公園，可以想像草地是海浪，自己在海上，坐在這葉方舟裡享受片刻的寧靜和書香。」

魏德聖讚嘆昌隆公園的美，雖然前面是喧囂的馬路，但一轉進這個公園，綠蔭盎然、瞬間給人寧靜的感覺，如果有個休憩的角落便可享受片刻的寧靜與美好，方舟書席便是這樣一個美好的休憩處。他鼓勵大人帶著小朋友一起來利用這個美好的空間，以閱讀、交換書籍傳遞書香。

楊奭凡當初和魏德聖討論書席的設計理念，就是將一條船停泊在一個地方稍做休憩，因此這葉方舟綁在樹上就是象徵短暫的靠岸。每個來這裡休憩的人都可以坐在船頭抽一本書靜靜閱讀，每一道浪都是一個故事，而我們就是說故事的人。

魏德聖捐出了三本書和大家分享，是他的原住民好友亞榮隆‧撒可努的山豬飛鼠撒可努系列著作：「外公的海」、「走風的人」、「獵人學校招生囉」。他說 ，「這三本書是以原住民孩子的角度，描寫兒時及長大後部落裡的人物以及事物的變遷，因為是短篇的形式，既有趣又輕鬆，很適合在公園書席的環境閱讀，大人小孩也都適合。」

導演魏德聖參與美好關係的蒲公英公益書席計畫，鼓勵大人帶著小朋友一起來利用這個美好...
導演魏德聖參與美好關係的蒲公英公益書席計畫，鼓勵大人帶著小朋友一起來利用這個美好的空間，以閱讀、交換書籍傳遞書香。圖／美好關係提供
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導演魏德聖（右）與設計師楊奭凡（左）於台北市昌隆公園打造「一葉方舟」書席，邀請市...
導演魏德聖（右）與設計師楊奭凡（左）於台北市昌隆公園打造「一葉方舟」書席，邀請市民一起來享受美好寧靜的書香。圖／美好關係提供
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CN Flower總監凌宗湧說，參與、認同「美好關係」的人是一群傻子，希望用這股...
CN Flower總監凌宗湧說，參與、認同「美好關係」的人是一群傻子，希望用這股傻勁，傳遞台灣的美好。記者黃昭勇／攝影
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