魏德聖加入「一群傻子」 用書席擴散美好關係

2018-07-10 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



「可以這麼說，我們都是一群傻子，希望把台灣的正能量傳出去，」公益團體「美好關係」的共同創辦人、CN Flower總監凌宗湧說，台灣多數人看見的都是負面的報導，只有少數媒體致力於正面報導，但台灣不應該用負能量繼續宣傳下去。

「美好關係」是由四位熱愛台灣的人發起，包括：凌宗湧、Meissen上海董事長葉佳琪、暄品設計總監朱柏仰，以及青埕設計總監郭俠邑。成立的宗旨是，以一己之力改變周遭環境，起身行動讓台灣美好。

這股傻勁，吸引了許多名人加入宣傳，2018年推出的「蒲公英書席計畫」，已有藝人黃子佼、媒體人陳文茜等加入，現在，導演魏德聖也參與書席設計、推廣，讓「單純傻子」的力量愈滾愈大。

凌宗湧指出，2017年，兩岸三地的企業家、設計師共同做了一群傻子，一起改造台北天母的士東市場，造就了許多傳統市場攤位成為拍照熱點，吸引了400多個媒體報導。他說，希望這個能量可以繼續往前走，讓大家都能夠感受到，一起聽這群人做的單純傻事。

2018年，美好關係啟動書席改造計畫，結合兩岸三地的設計師、建築師、企業家，目標是要打造至少40個公園綠地，讓閱讀關係、緩慢的生活，從台灣向華人圈不斷擴大。

魏德聖與設計師楊奭凡於台北市昌隆公園打造「一葉方舟」書席，邀請市民一起來享受美好寧靜的書香。

魏德聖形容，蒲公英公益書席計畫，「是一種城市和人的美好關係，在公園中設置書席讓城市景觀更美、也更有生命力。」

提到方舟的創作理念，他說，「市民們來到這個公園，可以想像草地是海浪，自己在海上，坐在這葉方舟裡享受片刻的寧靜和書香。」

魏德聖讚嘆昌隆公園的美，雖然前面是喧囂的馬路，但一轉進這個公園，綠蔭盎然、瞬間給人寧靜的感覺，如果有個休憩的角落便可享受片刻的寧靜與美好，方舟書席便是這樣一個美好的休憩處。他鼓勵大人帶著小朋友一起來利用這個美好的空間，以閱讀、交換書籍傳遞書香。

楊奭凡當初和魏德聖討論書席的設計理念，就是將一條船停泊在一個地方稍做休憩，因此這葉方舟綁在樹上就是象徵短暫的靠岸。每個來這裡休憩的人都可以坐在船頭抽一本書靜靜閱讀，每一道浪都是一個故事，而我們就是說故事的人。