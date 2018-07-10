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怎麼笑最受歡迎？學界調查發現牙齒要這樣露

2018-07-10 10:39聯合報 記者羅真╱即時報導

什麼樣的笑容最受歡迎？台北醫學大學口腔醫學院調查發現，半月型的笑容最受歡迎，也就是上排牙齒下緣與下唇弧線平行一致的笑最為討喜，露出約8到9顆牙；大部分人微笑時不常露出下排的牙齒，但卻有六成的民眾認為，露出一半下排牙齒的笑容最好看。

為瞭解國人最喜歡的笑容，以作為齒顎矯正治療的診斷與依據，北醫大口腔醫學院副院長鄭信忠等人針對773名20至70歲的心理健康成人進行調查，結果顯示，在正面微笑方面，52%以上的民眾喜愛上排牙齒下緣與下唇弧線平行一致的半月型微笑；微笑時露出上排8到9顆牙齒剛剛好，分別有33.4%及21.3%的民眾表達喜歡。

許多時候人們以側臉迎人，怎麼的側臉笑最討喜？上述調查顯示，側臉45度時，多數民眾依然偏好上排牙齒下緣與下唇弧線平行一致的笑，有41.9%的人表達喜歡；但若是側半臉的笑，最受歡迎的笑容則要再笑開一些。

值得一提的是，一般人在微笑時不太露出下排牙齒，但卻有60%的民眾認為，正面微笑時，下排牙齒露出一半最好看；若是側臉笑，露出1/4的下排牙齒最動人。

鄭信忠表示，大部分民眾都喜歡上顎中線和臉的中線完全精準對齊的笑容，不過男女的喜好仍有別，整體而言，女性喜好微笑平一點的笑，微笑時牙齒數目不要露太多、上排牙齒多露幾顆、上顎牙齦少一點等；在側半臉的笑容上，女性最喜歡上排牙齒下緣與下唇弧線平行一致的半月型微笑，但男性喜歡看到更開的笑容。

鄭信忠強調，在口顎及牙齒功能健康的前提下，微笑的美醜沒有絕對的標準，只有多數人的偏好或共識。若總不習慣笑或皮笑肉不笑，可以透過咬筷子，練習如何自然地露出8到9顆牙的美麗笑容。

台北醫學大學口腔醫學院調查發現，半月型的笑容最受歡迎。記者羅真／攝影
台北醫學大學口腔醫學院調查發現，半月型的笑容最受歡迎。記者羅真／攝影
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牙齒北醫大醫學院

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