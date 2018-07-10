男大生每天喝4大杯奶茶解渴 腎結石、水腫上身

2018-07-10 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



天氣熱，台中一名19歲男大學生，因每天狂喝4大杯奶茶，日前突然感腰部劇痛、解尿不易，就醫檢查發現罹患腎水腫，進一步又發現是結石引起；經接受輸尿管內視鏡取石術治療後，狀況才獲得改善。

亞洲大學附屬醫院震波碎石室主任石欣衛說，夏天是泌尿科醫師的「旺季」，門診人數多約2成，原因在於夏季氣溫攀升，人體水分流失快，使得血液中過多的草酸與血鈣結合而形成草酸鈣結晶，阻塞在泌尿系統例如腎臟、輸尿管、膀胱及尿道等器官，導致腎結石、膀胱結石等，若沒有隨著尿液、糞便排出體外，恐會不斷變大，增加治療風險。

這名男大生因認為「反正喝茶也是喝水，應該就有補充水分了」的錯誤觀念，使他終於因輸尿管結石併發腎水腫。

他指出，國內每10人就有1個是尿路結石患者，若結石小於0.5公分，自行排出的機會很高，會建議採取藥物等保守治療，萬一已有腰痛、血尿、排尿疼痛、噁心、尿路感染等症狀，千萬不要以為「先忍過去再說」，務必盡快就醫治療，以免引起尿路阻塞或感染，影響腎功能，若引發繼發性感染，危及性命。

至於結石治療則有不同的處理方式，例如小於2公分腎結石或者高位輸尿管結石，一般會採用「體外震波碎石術」，也是一般俗稱「蹦（打碎）石仔」術後應多喝開水以利碎石排出體外；大於2公分或者較複雜的結石，就必須進行手術；下段輸尿管結石與膀胱結石，一般多以經尿道內視鏡手術治療，將石頭擊碎後取出。