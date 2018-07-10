強颱瑪莉亞逼近 彰化及花蓮以北地區警戒

2018-07-10 08:44 中央社 台北10日電



今年第8號颱風瑪莉亞逼近，中央氣象局預報中心技正黃椿喜今天表示，強颱瑪莉亞的暴風圈正逐漸接近台灣東北部近海，對彰化及花蓮以北地區將構成威脅。陸上警戒範圍包括北北基宜花、桃竹苗及中彰投等縣市。

中央氣象局觀測，今年第8號颱風瑪莉亞今天清晨6時位在宜蘭的東方約620公里海面上，以每小時28公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒53公尺，七級風暴風半徑280公里，仍維持強烈颱風等級。

黃椿喜表示，強颱瑪莉亞的暴風圈正快速向台灣東北部近海接近，對彰化及花蓮以北地區將構成威脅，陸上警戒範圍包括新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣及花蓮縣，提醒民眾留意強風豪雨，沿海作業船隻也要嚴加戒備。

他表示，雖然瑪莉亞颱風強度未來有稍微減弱趨勢，但是颱風結構和強度仍強，而氣象局也持續針對全台19縣市發布豪雨或大雨特報，請民眾注意坍方、落石、土石流及山洪爆發，沿海低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

豪雨特報範圍：新北市、基隆市、台北市山區、桃園市山區、宜蘭縣山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區。

大雨特報範圍：台北市、桃園市平地、宜蘭縣平地、新竹市、新竹縣平地、苗栗縣平地、台中市平地、花蓮縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市山區、高雄市、屏東縣山區、 台東縣山區。