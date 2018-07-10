瑪莉亞逼近！ 花蓮、彰化以北 今晚開始風力增強

2018-07-10 07:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



強颱瑪莉亞持續逼近台灣，中央氣象局最新預報，瑪莉亞今天將以中度颱風上限或強烈颱風之姿，逐漸通過台灣北部近海，花蓮以北、彰化以北地區今晚開始風力逐漸增強，須做好防颱準備。

氣象局預報中心技正黃椿喜表示，瑪莉亞今天早上5時約在宜蘭東方640公里海面，未來持續往北部近海移動機率最大，陸上警戒區域為花蓮以北、彰化以北地區；海上警戒區域為台灣東半部海面、北部海面與台灣海峽等區域。

根據最新預測路徑，瑪莉亞預計在今天逐漸通過台灣北部近海，明天進入中國大陸，這段期間強度可能維持或稍微減弱。瑪莉亞通過北部近海時，強度以中度颱風上限或強烈颱風的機率最高，進入中國大陸後，強度才會快速減弱。在瑪莉亞快進入中國大陸時，馬祖地區受到颱風直接侵襲影響，要特別嚴加戒備。

黃椿喜表示，颱風靠近台灣過程中，一直到今晚，東北部以及北部地區平均風力增強到7級、陣風10級以上，馬祖風力也會有明顯增強。降雨部分，台北到苗栗山區總雨量估計300到500毫米，台中、南投山區約為200到400毫米，平地部分新北市、桃園雨最大，總雨量約200到400毫米，其他地區也有豪雨。

黃椿喜提醒，瑪莉亞移動速度快，因此總累積雨量預估不會非常高，但要注意短時間會有較強的暴雨發生機率。近颱風中心地區會達到較強陣風，若預估平均風達到12級、最大陣風達14級以上，氣象局會針對該區域發布強風警告。