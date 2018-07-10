強颱瑪莉亞來襲！適逢大潮 北台防淹水

2018-07-10 04:35 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



強颱瑪莉亞來襲！中央氣象局昨晚針對新北、基隆、台北、宜蘭發布陸上颱風警報，昨天晚間瑪莉亞強度稍微減弱，近中心最大風速從每秒55公尺降為53公尺，不過仍維持強颱程度，氣象局預估，瑪莉亞將以「中颱上限、強颱下限」的強度侵襲台灣，暴風圈將在明天傍晚接觸陸地，北部、東北部將首當其衝。

氣象局預報員官欣平表示，今天上午北部、東北部將有間歇性降雨，還不會感受到明顯的颱風威力，但晚上將感受到明顯風雨，最劇烈的影響是從明天深夜至後天清晨。

瑪莉亞颱風昨天晚間11時瑪莉亞位在台北東南東方810公里海面上，以每小時30公里速度向西北西進行，近中心最大風速為每秒53公尺，7級風半徑維持280公里，10級風半徑100公里。

氣象局提醒，瑪莉亞颱風中心從海面通過，颱風結構不會受到陸地破壞，10級風半徑可能直接進入北部陸地，雖然颱風走得快，總雨量不會累積太多，但降雨時間集中、仍要提防瞬間強降雨，尤其大台北、淡水河口要特別留意，加上這段時間適逢大潮，西半部必須嚴防淹水及海水倒灌。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今天傍晚暴風圈開始影響後，北台灣風雨會明顯增強，其他各地風雨也會在下午到傍晚出現，北部、東北部會出現大雨到豪雨。但受到颱風接近沉降效應影響，花東白天高溫可達35至36度，台東可能會有焚風。

氣象局預估，瑪莉亞離開後，不會引進西南氣流，周三下午風雨就會明顯緩和，周四天氣回穩，但會有南方水氣上來，東南部會有幾天不穩定的天氣。