世界最知名的「裸吻」 終於來台了!

2018-07-10 02:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



兩名赤裸戀人深情擁抱接吻，360度的姿勢彷彿融為一體，世界也隨著此一激情之吻靜止下來......這是法國雕塑大師羅丹最知名的作品「吻」，也是全世界最知名的裸體雕像之一。大理石原版9日首度在台亮相，將在周六開幕的「裸：泰德美術館典藏大展」中展出。

高雄市立美術館由英國引進的「裸：泰德美術館典藏大展」，近130件作品已平安運抵高雄，高雄市立美術館9日舉行開箱記者會，關鍵作品羅丹「吻」(The Kiss)正式亮相。該展以「裸」為主題，探討西洋美術史200多年來，如何透過裸體藝術探觸藝術的疆界與禁忌，挑戰政治、性別與死亡等議題。

「吻」的靈感源自但丁「神曲」中，一對在地獄中的偷情男女：保羅和法蘭西斯卡（Paolo and Francesca）；雕塑中展現的激情則來自羅丹的情人卡蜜兒。

羅丹為「吻」製造了6種版本。在1887年第一次公開展出前，曾被攻擊為色情之作，被譏為「飽受批評之吻」。當時羅丹為自己辯護:「裸體同淫猥或放蕩無關，它表現的是真實。」沒想到展出後受到觀眾熱烈歡迎，法國政府要求羅丹將之製成大理石雕像，於1889年法國萬國博覽會展出，之後羅丹又做了四個版本。

高美館館長李玉玲表示，擁有120年歷史的英國倫敦泰德美術館，是英國指標性的國家美術館，有豐富的西洋藝術史典藏，也是當代藝術的重要推手。由泰德美術館策畫的「裸：泰德美術館典藏大展」將在高美館展出三個月，高雄也是此展在全世界巡迴展出的最後一站。