颱風天視察北農 農委會主委林聰賢籲：別盲目搶購

2018-07-10 00:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



颱風瑪莉亞襲台，蔬果價格恐受影響，農委會主委林聰賢9日晚間到台北市第一果菜批發市場視察，了解蔬果到貨量；林聰賢表示，禮拜一休市，按照以往經驗，蔬果價格會略漲，不過這次休市後第一天的貨量穩定、品質也不錯，並呼籲大家不要盲目搶購。

農委會主委林聰賢、台北農產運銷公司總經理吳音寧視察批發市場。林聰賢表示，之後颱風會發布陸上警報，農民恐會搶收，所以他來了解到貨量。

林聰賢指出，他向大台北地區民眾報告，蔬果到貨量充裕、品質也不錯，並呼籲大家不要盲目搶購；林說，北農資訊公開，有合理價格機制，請產地農民不管碰到豪雨、強風，若要搶收須注意安全標準，拍賣端有很多藥殘檢驗，要讓消費者對於農產品安心，以及有合理價格反映。

至於蔬果菜價波動為何？林聰賢表示，由於禮拜一休市，承銷人拍賣意願高，按照以往經驗，蔬果價格會略漲。

媒體詢問，北農董事長、北市副市長陳景峻擔心未來10天蔬果菜價格會有波動？林聰賢表示，陳景峻應該是提醒，若颱風進來、有災害，滾動倉儲或輔導機制是否穩定，農委會有協助農民，例如搶收後尚未送到拍賣市場的蔬果，會有倉儲處理，至於根莖類、高麗菜也都有預供量，大家不要緊張。