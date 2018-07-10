強颱瑪莉亞逼近 麻豆文旦大內酪梨農民繃緊神經

2018-07-10 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



強颱瑪莉亞威脅，台南麻豆文旦果農忙著巡視文旦園，發現枝幹較弱，或是果實結得較多者，立即架設竹竿撐住，避免文旦因為風雨搖晃過大落果，鄰近大內農民也忙搶收酪梨，希望減少損失。

麻豆文旦是麻豆當地最重要經濟作物，目前文旦估計再過一個多月就可陸續採收，農民說，瑪莉亞颱風來襲，雖然台南預估不在暴風圈範圍內，但颱風路徑訊息萬變，相關防颱作業不能免；若不做好防範措施，到時可能會措手不及，損失慘重。

而大內酪梨上月初因連續下雨時，酪梨落果嚴重，農民損失慘重，颱風來襲，果農昨忙著加速採收的速度，以免又造成損失。果農楊金坤說，目前採收酪梨屬於早生種「黑美人」，台北批發價每公斤70餘元，雖較去年同期高，但產量卻因落果減少，收益沒有增加。

他指出，今年酪梨結果時，整體產量看起來還不錯，2公頃多共包了4萬餘顆酪梨，可惜上月初陸續下雨，接著大太陽，因久未下雨，導致落果嚴重，共掉了1萬餘顆套袋的果實，損失慘重，如今又遇到颱風可能來襲，真的令人擔心。