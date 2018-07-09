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超誇張！超市生鮮搶購一空如蝗蟲過境

2018-07-09 23:05聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

瑪莉亞颱風來襲，不少民眾趁著下班前往超市賣場，準備泡麵乾糧，沒想到架上生鮮蔬果早被搬空，架上空空如也，宛如蝗蟲過境。

家住木柵的黃姓民眾表示，她不過是到住家附近的賣場買個「蟑螂屋」，卻被眼前景象嚇壞，包括架上的生鮮蔬果，肉品，涼拌菜，甚至連蛋品區，乾糧、泡麵全被搬空。

民眾羅小姐則說，她只是來採買日常用品，沒想到更多人是為了颱風採購，結果光結帳排隊，就花了半小時。

農委會農糧署表示，颱風來襲，各類蔬果供應充足，民眾購買生鮮產品適量夠吃即可，無需大量搶買。

民眾晚間前往賣場購買日常生活用品，沒想到架上生鮮，早已被做防颱準備的消費者搶購一...
民眾晚間前往賣場購買日常生活用品，沒想到架上生鮮，早已被做防颱準備的消費者搶購一空。圖╱讀者提供
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民眾晚間前往賣場購買日常生活用品，沒想到架上生鮮，早已被做防颱準備的消費者搶購一...
民眾晚間前往賣場購買日常生活用品，沒想到架上生鮮，早已被做防颱準備的消費者搶購一空。圖╱讀者提供
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民眾晚間前往賣場購買日常生活用品，沒想到架上生鮮，早已被做防颱準備的消費者搶購一空。圖╱讀者提供
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民眾晚間前往賣場購買日常生活用品，沒想到架上生鮮，早已被做防颱準備的消費者搶購一空。圖╱讀者提供
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民眾晚間前往賣場購買日常生活用品，沒想到架上生鮮，早已被做防颱準備的消費者搶購一空。圖╱讀者提供
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民眾晚間前往賣場購買日常生活用品，沒想到架上生鮮，早已被做防颱準備的消費者搶購一空。圖╱讀者提供
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民眾晚間前往賣場購買日常生活用品，沒想到架上生鮮，早已被做防颱準備的消費者搶購一...
民眾晚間前往賣場購買日常生活用品，沒想到架上生鮮，早已被做防颱準備的消費者搶購一空。讀者/提供
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瑪莉亞颱風泡麵農委會

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