颱風天跟吳音寧視察批發市場 陳景峻：蔬果價將略漲

2018-07-09 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



颱風瑪莉亞來勢洶洶，蔬果價格恐受影響，日前風波不斷的台北農產運銷公司，董事長陳景峻、總經理吳音寧今晚一同視察台北市第一果菜批發市場的蔬果進貨量。陳景竣說，今晚貨量蠻充足，他比較擔心未來10天會有價格上揚情況，已交代底下隨時啟動平抑價格。

北農董事長、北市副市長陳景峻表示，由於遇到颱風天，農民勢必有預期心理、提早菜收，他預估今晚到貨量約1600公噸，其實貨量蠻充足，明天批發市場平均價格每公斤應該落在36至38元，會比昨天（8日）34.1元多一些。

陳景峻也說，他比較擔心未來10天菜價會持續上揚，已請同仁隨時啟動平抑價格機制，雖然難度很高；他說，遇到颱風天，農民勢必會提早採收，希望可以賣到好價錢，若農藥殘量太多，對消費者沒保障也不好，也會加強檢驗。

關於如何平抑菜價，吳音寧說，北農是產銷平台，同仁每天競競業業做事，整個團隊面對颱風嚴陣以待；至於價格會有大波動？吳說，她認為今天市況不錯，到貨量品質也穩定，但實際價格須等到開市後才知道。

日前北農風波不斷，外傳陳景峻、吳音寧彼此有嫌隙，今晚視察2人互動一般；不過，有媒體詢問互動貌似冷，吳趕緊說「不會不會」，陳也尷尬笑問「有這樣子嗎？」；陳說，他們都很好，總經理現在認真做事，工作態度不斷積極改善，大家不要見縫插針。