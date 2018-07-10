染髮劑抽驗 屈臣氏等不合格

2018-07-10 00:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ／台北報導



台北市衛生局9日召開記者會公告抽驗市售染髮劑結果，發現有3件產品不合格。圖為「舒妃7萃亮澤染髮霜－黑醋栗色」。 圖／北市衛生局提供、中央社傳真 分享 facebook

北市衛生局昨公布市售染髮劑抽驗結果，今年2、3月間衛生局共抽驗15件產品，發現包括「舒妃7萃亮澤染髮霜 黑醋栗色第一劑、第二劑」、「屈臣氏丰采亮澤染髮霜（No.4深櫻紅）」、「伊露恩草本染髮霜6濃栗色第1劑、第2劑」等3項產品標示均與原核准標示的內容不符，不合格率達兩成。

許多人會在家裡自己染髮，北市衛生局到藥局及連鎖藥妝店進行市售染髮劑品質檢驗，其中檢出標示不符的染髮商品「舒妃7萃亮澤染髮霜」、「屈臣氏丰采亮澤染髮霜」，經檢測也發現主成份與申報核准的成份不符，將移請工廠的地方衛生局全面下架，並可依化粧品衛生管理條例開罰10萬元以下罰鍰。

衛生局說，「舒妃7萃亮澤染髮霜 黑醋栗色第一劑、第二劑」當中用於漂白的氧化劑含量僅6.7％與原標示量的74.5％不同，「屈臣氏丰采亮澤染髮霜（No.4深櫻紅）」也驗出可合法使用但未經申請的染劑對苯二胺。

針對上述事件，屈臣氏表示，該項產品今年已自主檢驗，報告結果並未檢驗出對苯二胺，其他成份也符合含量規範。屈臣氏配合政府規定，將全台門市的「屈臣氏 丰采亮澤染髮霜（No.4深櫻紅）」產品下架，消費者可憑商品外盒或發票至原購買門市進行退款，之後會更加嚴格把關。

舒妃工廠表示，草本添加物的部分有通過中央規定，不過添加有機物部分因為當時送中央檢驗送了「好幾個顏色」不確定哪些有通過、哪些沒有，產品是否下架則要等衛生局通知。