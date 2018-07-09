獨／安捷航空幾包辦台灣國內飛行訓練市場

2018-07-09 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



安捷航空公司一架編號B-88123訓練機今天下午5點7分，疑因引擎失效迫降屏東離島小琉球外海，幸機上3人平安，其實安捷兩年前也曾發生訓練機重落地事故，摔斷鼻輪、螺旋槳等。不過，安捷航空因是國內唯一飛行學校，除自行培訓飛行員，還曾代理國內多家民航公司機師在職訓練，幾包辦台灣國內飛行訓練市場。

安捷航空進駐台東開辦國內第一所訓練學校，2014年10月正式對外營運，目前台東機場有6架訓練機、13名國內外教練；1年學費約兩百餘萬元，學員接受完整飛行訓練及通過民航局測考，就可取得飛行證照，吸引國內不少企業家與第二代報名，過去4年安捷吸引來自全台各地企業家、經理人級學員逾50餘人，超過30考取飛行駕駛證照。

安捷航空為開發潛在學員，也與華信航空、台東GAYA酒店合作，共同推出兩天一夜定價29900元的「飛行訓練體驗營」，上6小時學科課程，搭配1小時飛行訓練器模擬飛行，以及1小時實際到訓練空域的飛行訓練體驗，讓一般民眾皆能初窺飛行樂趣，也吸引許多年輕人報名體驗。