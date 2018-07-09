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獨／安捷航空幾包辦台灣國內飛行訓練市場

2018-07-09 21:37聯合報 記者羅紹平╱即時報導

安捷航空公司一架編號B-88123訓練機今天下午5點7分，疑因引擎失效迫降屏東離島小琉球外海，幸機上3人平安，其實安捷兩年前也曾發生訓練機重落地事故，摔斷鼻輪、螺旋槳等。不過，安捷航空因是國內唯一飛行學校，除自行培訓飛行員，還曾代理國內多家民航公司機師在職訓練，幾包辦台灣國內飛行訓練市場。

安捷航空進駐台東開辦國內第一所訓練學校，2014年10月正式對外營運，目前台東機場有6架訓練機、13名國內外教練；1年學費約兩百餘萬元，學員接受完整飛行訓練及通過民航局測考，就可取得飛行證照，吸引國內不少企業家與第二代報名，過去4年安捷吸引來自全台各地企業家、經理人級學員逾50餘人，超過30考取飛行駕駛證照。

安捷航空為開發潛在學員，也與華信航空、台東GAYA酒店合作，共同推出兩天一夜定價29900元的「飛行訓練體驗營」，上6小時學科課程，搭配1小時飛行訓練器模擬飛行，以及1小時實際到訓練空域的飛行訓練體驗，讓一般民眾皆能初窺飛行樂趣，也吸引許多年輕人報名體驗。

安捷除自行培訓飛行員，過去也曾代理復興、虎航、威航等航空公司的機師在職訓練課程。據透露，最近剛成立，由長榮航空前總裁張國煒創辦的星宇航空，也有意委託安捷代理機師在職訓練，張國煒日前曾到台東參訪，了解安捷訓練設備與師資等，雙方目前還在洽談中。

安捷航空4年前進駐台東，開辦國內第一所飛行學校，台東縣長黃健庭曾受邀搭乘訓練機進...
安捷航空4年前進駐台東，開辦國內第一所飛行學校，台東縣長黃健庭曾受邀搭乘訓練機進行飛行體驗。記者羅紹平／攝影
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安捷航空為開發潛在學員，與華信航空、台東GAYA酒店合作推出兩天一夜定價2990...
安捷航空為開發潛在學員，與華信航空、台東GAYA酒店合作推出兩天一夜定價29900元的「飛行訓練體驗營」，吸引許多年輕人報名。記者羅紹平／攝影
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安捷航空這架編號B-88123訓練機昨天意外在屏東小琉球外海迫降，圖為航空迷日前...
安捷航空這架編號B-88123訓練機昨天意外在屏東小琉球外海迫降，圖為航空迷日前拍到這架飛機劃過台東市天際的晝面。記者羅紹平／翻攝
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安捷航空為開發潛在學員，與華信航空、台東GAYA酒店合作推出兩天一夜定價2990...
安捷航空為開發潛在學員，與華信航空、台東GAYA酒店合作推出兩天一夜定價29900元的「飛行訓練體驗營」，吸引許多年輕人報名。圖／取自安捷「飛行訓練體驗營」臉書專頁
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