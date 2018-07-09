小老鼠大恐懼 台灣人的創傷後症候群

2018-07-09 23:57 聯合報 王圓媛／高雄文心診所主治醫師



北捷喋血案造成恐慌，當時警方動員人力，加強在各捷運車廂巡邏。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

一般民眾只要在夜市用過餐，或曾在傳統市場購物，應該都有見過動輒十幾廿公分黑色溝鼠的經驗。牠們在水溝間快速奔跑，但未曾見夜市或市場的人群引起騷動。

最近台北捷運列車中發現一隻十公分的老鼠，跟滑鼠也差不多大小，竟然能把七百多位民眾嚇到似大逃難般奪門而出，逃難中還有人被踩擠而受傷，甚至連鞋子和隨身物品都遺落在車廂中。

是乘客都怕老鼠嗎？答案應該是否定的。但為什麼會引發如此的騷動？原因大致有以下兩點：一、密閉空間中的恐懼蔓延。二、捷運鄭捷事件的後續效應。

恐懼，本身就是一種情緒，恐懼會使人理智判斷出現問題，進而影響行為。另外，恐懼具傳染性，尤其是在密閉空間中。當第一個人看到老鼠，可能因為本身對老鼠恐懼而大喊，由一個人的恐懼就開始迅速蔓延整列捷運車廂。

對於其他沒看到老鼠或不知情的乘客而言，這種突如其來、沒目標式的恐懼，就會開始出現集體效應，最後導致七百多位乘客逃出車廂。

此外，鄭捷事件是台灣人共同的恐怖記憶。當時搭捷運的乘客尚未來得及反應，故造成多起傷亡。雖然事件已經過去四年，凶手也伏法，表面上看似平靜的捷運乘客，其實心中都潛藏著「創傷後症候群」。

所以儘管大部分乘客沒有看到老鼠，其中多數人不會對老鼠感到恐懼，但只要車廂中出現騷動，就會更快速地蔓延開來。

就如同經歷九二一大地震的民眾，其中一部分人常常會對於小地震，甚至國外地震新聞，經由媒體報導後，自己本身會感到極度恐懼，當初大地震時的回憶突然浮現，自主神經開始活躍，而出現心悸、手抖、胸悶等恐懼症狀。另外也許是最近的社會治安不穩定，導致民心浮動，對於此類凶殺案件就更難從回憶中走出來。

這是整個台灣人，共同要面對的「創傷後症候群」。