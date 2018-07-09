抑制三陰性乳癌轉移 找到治療新方向

2018-07-09 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ／台北報導



國衛院與中國醫藥大學、台大醫院共同發表三陰性乳癌治療最新研究。 圖／國衛院提供 分享 facebook

乳癌長年位居女性十大癌症首位，其中三陰性乳癌最不易治療。

國衛院與中國醫藥大學、台大醫院共同研究發現，癌細胞生長所需的能量製造調控，均由癌細胞生長相關因子「轉酮醇酶」負責，若抑制「轉酮醇酶」即可抑制腫瘤生長及轉移，此發現有助於找出三陰性乳癌治療契機。

國衛院名譽研究員暨中國醫藥大學副校長王陸海指出，為了求生存、快速繁殖，癌細胞必須大量吸收葡萄糖養分，因此重塑葡萄糖代謝途徑，以葡萄糖的糖解代謝為主，正常細胞則透過粒線體的有氧呼吸途徑。王陸海表示，若可更改癌細胞的葡萄糖代謝途徑，恢復與正常細胞一樣，就可抑制癌細胞生長及轉移。

研究發現，「轉酮醇酶」（TKT）抑制劑、酮戊二酸更改癌細胞的葡萄糖代謝途徑。王陸海解釋，「轉酮醇酶」為癌細胞生長因子，腫瘤生長速度愈快，此成分就愈高，以乳癌患者為例，愈是晚期、轉移，表現愈明顯，最難治療的三陰性乳癌更是如此。

台大醫院乳房醫學中心教授張金堅表示，「轉酮醇酶」高度表現的乳癌患者，癌細胞容易轉移至淋巴腺、骨頭，五年存活率明顯較短。動物實驗發現，癌鼠使用「轉酮醇酶」抑制劑後，效果顯著，若合併化療，效果更佳。

王陸海指出，動物實驗發現，經轉酮醇酶抑制劑合併歐洲紫杉醇治療罹患乳癌的老鼠，其抑制癌細胞生長及轉移的效果，比起單用酮醇酶抑制劑的效果更佳。此研究未來將朝人體試驗方向努力，且預期可用於治療乳癌以外的其他癌症。