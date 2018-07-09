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健康名人堂／從「藥品給付協議」談起

2018-07-09 23:57聯合報 陳昭姿

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在台灣公共政策網路參與平台上，「台灣病友聯盟」成功完成連署，提出「拯救癌症病患，加速癌症免疫療法在2018年納入健保給付」。對此，健保署回應，民眾期待已久的新藥，尤其是抗癌新藥，納入健保似乎已有眉目。

療效風險分擔 挑戰性高

為了加速新藥納入健保，經過近兩年的多方協商，健保署提出「藥品給付協議」方案，目前還在等待衛福部做最後確認。這套給付協議，在隨時可上網查詢的台灣健保支付價下，根據事先協議內容，廠商需適時償還部分藥品款項。也就是，允許廠商保有可接受的掛牌價，去行銷其他國家，而健保署實際付出，比檯面上少。

廠商還錢的基礎，分為療效方案與財務方案。關於財務方案，支出費用超出一定金額，還款一定比率，相對容易理解，但以病人的療效反應來還款，困難度與挑戰性相當高。

療效風險分擔觀念，某些國家在某些藥物已採用，但實際內容多不公開，各國多認同屬於商業機密。療效風險分擔觀念具合理性，但目前的方案組合既不是有效才付錢，也不是無效不付錢。有些方案病人活得很久，可以一直付錢，有些方案病人活得很好，也不再付錢。至於活得久與否，目前評比標準根據各藥品臨床試驗。

監控藥品療效 醫療責任

首先，新藥臨床試驗都由醫師擔任主持人，設計嚴謹並經委員會同意而進行。試驗結果與詮釋，皆發表在醫學期刊，掛名者都是醫師團隊。其次，藥品是醫師治療病人的武器之一，為特定病人做專業選擇，密切監控可能的副作用，定期測量藥品是否對病人發揮療效，都是醫療團隊的責任。

如果，藥廠承擔過大比率的療效責任，意味著他們確實負責投資救人？而醫療團隊的照顧，治療選擇與過程監測，似乎相對變得無足輕重。如果醫師們與團隊只經手產品，病人的命運其實是交付藥廠嗎？那麼，廠商在台灣引進新藥的意願，是否會延遲到比鄰近國家都晚，包括韓國與中國？

醫界的壓力在於，醫療需求不斷增加，醫療費用持續高漲，他們以有限的時間與人力，照顧各種病人，承擔風險。難怪多數醫界某種程度抗拒新藥引進，因為此舉會使他們的服務點值繼續惡化。也就是，在總額制度下，提供一元的服務，得不到一元的給付。

醫療科技服務 共同負擔

我個人因此主張，所有利害關係人應共同負擔日新月異的醫療科技服務。健保署需善用保費，並監督濫用誤用錯用；醫療院所應以自給自足，而非以營利為目標，否則很容易被視為與廠商同級；民眾與病人應面對醫療需求與費用高漲的事實，共體時艱，接受小病症自我付費，大病症國家照顧，必要時，甚至考慮接受部分負擔醫療費用。

（作者陳昭姿為和信醫院藥學進階教育中心主任，財團法人藥害救濟基金會董事長）

健保醫師癌症衛福部保費

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