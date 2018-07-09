降血壓藥含致癌成份 南市衛生局今回收88萬顆

2018-07-09 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市衛生局人員今天前往藥廠稽查降血壓藥 圖/衛生局提供 分享 facebook 國人經常使用的6款降血壓藥，驚傳大陸生產的原料中有致癌成份，台南市衛生局今天前往藥廠稽查，總計下架回收將近88萬顆的降血壓藥，及原料藥119公斤。

台南市衛生局表示，為阻斷含有「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）原料藥的valsartan問題藥品的流通，今天前往使用該原料藥生產「“生達”舒心樂膜衣錠 160 毫克(衛署藥製字055557號)」(TV070073~0079及TV070084-0085，共9批)及「“生達”舒心樂膜衣錠 80 毫克(衛署藥製字055585號)」(TV060058~0080，共23批)的生達化學製藥股份有限公司及轄內地區醫院稽查，共計下架回收案品87萬9,386顆及原料藥118.56公斤，衛生局將持續追查下架回收情形，以維護民眾用藥安全。

衛生局表示，今天前往生達化學製藥股份有限公司查核，該公司剩餘受汙染原料藥共118.56公斤，「“生達”舒心樂膜衣錠 160 毫克(衛署藥製字055557號)」庫存品共18萬7,180顆，「“生達”舒心樂膜衣錠 80 毫克(衛署藥製字055585號)」庫存品共68萬7,008顆，並令該公司回收市售藥品。

另清查台南各醫院使用藥品之下架回收情形，其中永和醫院已下架「“生達”舒心樂膜衣錠 80 毫克(衛署藥製字055585號)」共910顆，營新醫院下架「“生達”舒心樂膜衣錠 80 毫克(衛署藥製字055585號)」共4,288顆，共計下架回收案品87萬9,386顆及原料藥118.56公斤。

衛生局呼籲正在服用「“生達”舒心樂膜衣錠 160 毫克(衛署藥製字055557號)」、「生達”舒心樂膜衣錠 80 毫克(衛署藥製字055585號)」、「"瑪科隆"科適壓膜衣錠80/12.5毫克(衛署藥製字057371號)」、「凡內膜衣錠160毫克(衛部藥製字058537號)」、「"永信"樂速降膜衣錠160毫克」及「"永信"樂速降膜衣錠80毫克」等6款藥品的患者，不宜逕自停藥，建議請儘速回診，與原處方醫師討論是否更改為其他替代藥品。