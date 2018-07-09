注意！台南台84線匯入台61線匝道將封閉

2018-07-09 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



公路總局第五區養護工程處 新營工務段為辦理「台84線北門交流道匝道路基補強修復工作」，將於7月16日至20日及7月23日至27日，封閉台84線匯出入台61線北上及南下匝道，例假日不施工即不封閉匝道。