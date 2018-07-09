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桃蔬菜儲藏庫啟用 因應颱風期8至10天蔬菜需求

2018-07-09 18:50聯合報 記者曾增勳╱即時報導

瑪莉亞強颱來襲前，桃園市蔬菜儲藏設施竣工啟用，總共11個冷藏庫可低溫儲藏高達12...
瑪莉亞強颱來襲前，桃園市蔬菜儲藏設施竣工啟用，總共11個冷藏庫可低溫儲藏高達1200噸蔬菜及調節災後蔬菜。記者曾增勳／攝影
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瑪莉亞強颱來襲，桃園市蔬菜儲藏設施今天上午由桃園市長鄭文燦、行政院農委會主委林聰賢主持竣工啟用，剛好強颱來臨，該儲藏庫可冷藏蔬菜庫存量達1200噸，鄭文燦說，該冷藏庫佔地1000坪，颱風期間每日可調配蔬菜量100至150噸，供應8至10天蔬菜需求，將可穩定菜價，增加農民收益，對桃園市及北部蔬菜供應幫助很大。

桃園市府、農委會合作選在桃園市農會的蘆竹區綜合農產批發市場，利用1000坪土地面積，規畫設置蔬菜儲藏設施810空間，總共11個冷藏庫，可冷藏儲存蔬菜量最高達1200噸，剛好瑪莉亞強颱來襲，該蔬菜儲藏庫剛好做為蔬菜搶收冷藏儲藏及颱風前後蔬菜產銷調節場所。

林聰賢表示，104、105年好幾次颱風造成農民蔬菜損失，災後消費者買到高價蔬菜，農委會決定結合縣市政府、農會設置滾動式倉儲，桃園蔬菜儲藏設施儲藏1200噸蔬菜，可發揮颱風來時農民搶收儲藏，若災後蔬菜產區受損，也可發揮蔬菜調節功能，是農委會與市府新的合作典範，未來台北、新北市消費地要規畫設置，台中、台南等重要生產地也有配套儲運設施，達到穩定產銷合作機制。

鄭文燦說，桃園蔬菜儲藏設施是前年構想、去年定案，主要是在供應蔬價不穩定時增加庫存量，在颱風期間穩定調節供應蔬菜，可穩定菜價、亦可增加農民收益，達到生產和消費雙贏，避免「穀貴傷民、穀賤傷農」，且桃園蔬菜面積2800公頃，每年產量10萬噸以上，一旦颱風快來，農民搶收可預先儲藏蔬菜，颱風後也可讓消費者買到吃得安心的蔬菜，保障農民、消費者權益。

桃園市長鄭文燦（左二）、農委會主委林聰賢（左一）及民代實地進到冷藏儲藏庫視察低溫...
桃園市長鄭文燦（左二）、農委會主委林聰賢（左一）及民代實地進到冷藏儲藏庫視察低溫儲藏蔬菜保持新鮮程度，主持桃園市蔬菜儲藏設施竣工啟用，提供農民搶收儲藏蔬菜及調節災後蔬菜。記者曾增勳／攝影
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瑪莉亞強颱來襲前，桃園市長鄭文燦（右三）、農委會主委林聰賢（右二）及民代主持桃園...
瑪莉亞強颱來襲前，桃園市長鄭文燦（右三）、農委會主委林聰賢（右二）及民代主持桃園市蔬菜儲藏設施竣工啟用，提供農民搶收儲藏蔬菜及調節災後蔬菜。記者曾增勳／攝影
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瑪莉亞強颱來襲前，桃園市長鄭文燦（右四）、農委會主委林聰賢（左三）及民代主持桃園...
瑪莉亞強颱來襲前，桃園市長鄭文燦（右四）、農委會主委林聰賢（左三）及民代主持桃園市蔬菜儲藏設施竣工啟用，提供農民搶收儲藏蔬菜及調節災後蔬菜。記者曾增勳／攝影
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颱風農民農委會瑪莉亞颱風

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