親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風瑪莉亞來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

強颱瑪莉亞逼近 10日全台停班停課看這裡！

獨／管媽接教長有變數！黨內憂管爺變補選議題 再考慮

食安法攙偽或假冒及成罪 立委主張重判

2018-07-09 20:14台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導

民進黨立委吳焜裕主張，不論是否危害健康，只要有食品業者「攙偽或假冒」就構成犯罪。...
民進黨立委吳焜裕主張，不論是否危害健康，只要有食品業者「攙偽或假冒」就構成犯罪。（photo by醒報資料庫）
分享

每當食安事件發生，法官會依「是否造成健康危害」判斷是否違反食安法，僅科罰金也常被詬病「判太輕」。民進黨立委吳焜裕9日主張，不論是否危害健康，只要有「攙偽或假冒」就構成犯罪，學者曾淑瑜則在公聽會建議，食安法立法精神是「維護消費者健康」，若要納入攙偽假冒，食安法應擴大成「食品管理法」，取得對不肖業者破壞交易秩序管制的正當性。

只要攙偽就成罪

2014年爆發頂新劣豬油案後，食品攙偽議題引起各界關注，民進黨立委吳焜裕9日在「食品安全衛生管理法中攙偽假冒刑責之檢討」公聽會指出，法官在判斷「食品攙偽是否造成國民健康危害」時常有不同見解，「判輕被罵、判重也被罵」，他認為，即使摻偽假冒食品對健康沒有危害，業者仍欺騙消費者並取得錢財，僅以刑法課以罰金無法達到嚇阻效果。

實務上，法律攻防多在是否危害人體健康，或是只要「攙偽或假冒」就構成犯罪。吳焜裕提出修法草案，主張違反攙偽假冒的業者，按其侵害權益的程度給予不同懲罰。如欺騙消費者判2年以下有徒刑併科4百萬以下罰金；損害財產則依輕重，處不同年度的刑期；對健康有危害之虞，處1年以上7年以下有期徒刑；對健康有危害之虞，但情節輕微者，則處5年以下有期徒刑等。

與會的交通大學科技法律所教授倪貴榮認為，現行食安法立法精神在於「維護消費者健康」，若要納入攙偽假冒，建議現行食安法應擴大成「食品管理法」，使立法目的更為廣泛，以取得不肖業者對財產危害及破壞交易秩序管制的正當性，此外，攙偽類型、構成要件與裁罰應有更明確的定義，「哪些放在刑法、哪些回歸到主管機關裁罰、有無危害健康的攙偽罰則等都應加以區分。」

已有詐欺罪適用

「食品安全不應是包山包海的集合性法益。」台北大學法律系曾淑瑜表示，製造、販賣攙偽假冒的食品或食品添加物，如使用人工酵母製作麵包、高價米摻入低價米等，不盡然都對身體健康有危險性，不符合違反食安法的構成要件，不應處以刑罰。至於吳焜裕提出的草案，曾淑瑜認為，刑法已有詐欺罪可適用，不必在食安法中重複訂定。

台灣養蜂協會理事長鄭金崑則支持將欺騙消費者的業者繩之以法，「市面上充斥添加香料的假蜂蜜，縱使對健康沒有危害，但仍可命名為蜂蜜，對消費者及遵守法律的業者不公平」；董氏基金會主任許惠英則說，業者攙偽使食品品質不實，例如黑糖添加焦糖色素、橄欖油混大豆油等，雖然沒有造成健康疑慮，但與消費者購買時的預期有落差，「食安法應要定義管健康，還是也要管理品質。」

【更多精采內容，詳見

食安吳焜裕民進黨

相關新聞

防治尿道感染 專業提七處方

2018-07-09 20:23

台東熱氣球活動明不受颱風影響 正常舉辦

2018-07-09 20:21

泰德美術館典藏展到高雄 羅丹吻作開箱

2018-07-09 19:13

聰明照顧失能妻 他也能出門運動當志工

2018-07-09 18:26

今年颱風少 水果大出導致價跌

2018-07-09 18:06

鮮味食物增自制力 有助女性減肥

2018-07-09 18:05

國衛院台大合作 乳癌治療大突破

2018-07-09 18:05

降血壓藥受波及 永信聲明第一時間配合下架

2018-07-09 18:05

寶寶Uber登場！旗艦汽座成標配 宥勝大呼搭車好安心

2018-07-09 17:45

長照四包錢怎麼用？家總研發線上試算系統

2018-07-09 17:32

颱風未來高溫先到 花東明飆36度亮黃橙燈

2018-07-09 17:06

別忽視經常性經痛 5旬婦突血崩急摘子宮保性命

2018-07-09 17:02

搭載嬰兒座椅 Uber宣布推出「寶寶優步」

2018-07-09 16:45

未來歐洲轉機睡「豆莢」 不只有WiFi還可以充電

2018-07-09 16:13

共用大浴巾 這家人全都「中鏢」

2018-07-09 15:55

1杯咖啡癱瘓電扶梯 台鐵用這招對付

2018-07-09 14:37

讓地板發亮 台鐵出動最新洗地機伺候

2018-07-09 14:37

飛到險沒油？要求優先降落 華航坦承：油量夠

2018-07-09 14:36

長照補助「4包錢」 家總推線上試算

2018-07-09 14:31

列車出軌 台鐵平溪支線部分暫時停駛

2018-07-09 14:02

平溪線火車出軌 十分放天燈還是到得了

2018-07-09 13:50

青年署開直播節目 7月邀達人分享旅行意義

2018-07-09 13:21

心智食療全面預防 地中海飲食讓熟齡不失智

2018-07-09 12:50

台灣業者推可分解「甘蔗吸管」 勇拒大陸技術買斷

2018-07-09 12:28

全球首例！夏威夷2021年禁擦防曬乳救珊瑚礁

2018-07-09 12:27

一機抵40人！他們用這台採收油茶籽

2018-07-09 12:16

孔夫子不如老農？玩笑話讓退休校長種出被搶購的火龍果

2018-07-09 12:06

北高勞保欠費逾181億元 勞保局：預計110年清償

2018-07-09 12:05

一杯咖啡害電梯封鎖1小時！台鐵花蓮站靠新技術避免停擺

2018-07-09 11:56

維護線上遊戲玩家權益 最新定型化契約8月上路

2018-07-09 11:49

聰明照顧者！他這樣利用長照資源 兼顧運動與當志工

2018-07-09 11:39

影／台鐵林榮新光站明啟用 搶睹全國最豪華的簡易站

2018-07-09 11:37

線上遊戲定型化契約修正 業者違規處50萬元以下罰鍰

2018-07-09 11:34

健身產品竟可抗癌 台大國衛院攜手破解抗癌之謎

2018-07-09 11:05

長照補助你清楚嗎？家總歸納出「長照4包錢」

2018-07-09 10:55

預估油量不足遭日調查 華航回應了

2018-07-09 10:32

華航預估油量不足要求優先改降 日啟動調查

2018-07-09 09:16

年輕胖妹右腿痛到不能走路 原因是脂肪太厚

2018-07-09 09:14

以熱治熱 來碗韓式蔘雞湯吧

2018-07-09 09:04
看更多

熱門文章

路徑北修了！瑪莉亞可能不是西北颱

2018-07-09 12:42

明天下午放不放颱風假？柯P：明早10時宣布

2018-07-09 10:51

躲不掉！各國預測強颱瑪莉亞將襲台 估今下午發海警

2018-07-09 08:15

瑪莉亞海警發布！最快23:30發陸警 北部東北部海面警戒

2018-07-09 14:56

強颱瑪莉亞變胖又變快 北台影響大

2018-07-09 00:23

強颱瑪莉亞直撲 「西北颱」曾4次重創台灣致296死

2018-07-09 09:38

伴隨雷公電母 氣象達人：強颱瑪莉亞「狂暴的來」

2018-07-08 21:57

預估油量不足遭日調查 華航回應了

2018-07-09 10:32

鄭明典：不預期瑪莉亞維持強颱直達台灣

2018-07-08 23:03

瑪莉亞跑得快 最快周三下午離台

2018-07-09 10:20

強颱將至、今天空好藍 鄭明典臉書解釋給你聽

2018-07-09 15:13

台灣業者推可分解「甘蔗吸管」 勇拒大陸技術買斷

2018-07-09 12:28

颱風速度加快 但新北明天白天可能正常上班上課

2018-07-09 10:49

共用大浴巾 這家人全都「中鏢」

2018-07-09 15:55

華航預估油量不足要求優先改降 日啟動調查

2018-07-09 09:16

強颱瑪莉亞再加速！ 氣象局9日下午發海警

2018-07-08 22:13

北北基同步 明天正常上班上課

2018-07-09 19:34

北市明早宣布下午是否停班課 林右昌：怎不先商量？

2018-07-09 11:59

瑪莉亞颱風來襲 10日全台停班停課看這裡

2018-07-09 19:47

影╱強颱瑪莉亞是否登陸？5秒看懂各國預測

2018-07-08 21:36

颱風瑪莉亞又急又快 下午將發海警

2018-07-09 12:29

強颱瑪莉亞來勢洶洶 職安署籲颱風期間暫停外送服務

2018-07-09 14:30

瑪莉亞海陸警今可能同來！海警下午2點半發 陸警擬午夜

2018-07-09 10:31

6款降血壓藥遭汙染 「先別停藥！」

2018-07-09 00:23

如果放颱風假 柯文哲：會盡量避免放半天

2018-07-09 00:23

瑪莉亞腳步快 明午暴風圈觸東部海域

2018-07-09 18:17

唐綺陽星座運勢週報：獅子感情真相大白 天蠍財運不如預期

2018-07-09 07:44

影／直播中家貓爬上身 學者忍笑撥開貓尾繼續分析政局

2018-07-09 12:10

歐陽娜娜辣秀美腿 粉絲：「看了好害羞！」

2018-07-09 14:12

全球首例！夏威夷2021年禁擦防曬乳救珊瑚礁

2018-07-09 12:27

颱風來了！樂桃飛日本 明取消8個航班

2018-07-09 15:07

瑪莉亞颱風接近 長榮航空航班異動

2018-07-09 17:33

懶人包／強颱瑪莉亞來襲 交通動態看這裡

2018-07-09 20:14

明天下午颱風假？柯文哲：最慢明早10時宣布

2018-07-09 14:31

強颱瑪莉亞明午威脅北台 7公路注意

2018-07-09 15:15

強颱瑪莉亞撲台 「追風計畫」啟動

2018-07-09 14:31

ETC抓超速？法務部研議中

2018-07-09 00:23

今日星座運勢／射手 注意生活規律 避免健康變化

2018-07-09 00:00

為人父母／家庭教育也要因材施教

2018-07-09 06:00

長照補助你清楚嗎？家總歸納出「長照4包錢」

2018-07-09 10:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top