食安法攙偽或假冒及成罪 立委主張重判

2018-07-09 20:14 台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導



民進黨立委吳焜裕主張，不論是否危害健康，只要有食品業者「攙偽或假冒」就構成犯罪。（photo by醒報資料庫） 分享 facebook

每當食安事件發生，法官會依「是否造成健康危害」判斷是否違反食安法，僅科罰金也常被詬病「判太輕」。民進黨立委吳焜裕9日主張，不論是否危害健康，只要有「攙偽或假冒」就構成犯罪，學者曾淑瑜則在公聽會建議，食安法立法精神是「維護消費者健康」，若要納入攙偽假冒，食安法應擴大成「食品管理法」，取得對不肖業者破壞交易秩序管制的正當性。

只要攙偽就成罪

2014年爆發頂新劣豬油案後，食品攙偽議題引起各界關注，民進黨立委吳焜裕9日在「食品安全衛生管理法中攙偽假冒刑責之檢討」公聽會指出，法官在判斷「食品攙偽是否造成國民健康危害」時常有不同見解，「判輕被罵、判重也被罵」，他認為，即使摻偽假冒食品對健康沒有危害，業者仍欺騙消費者並取得錢財，僅以刑法課以罰金無法達到嚇阻效果。

實務上，法律攻防多在是否危害人體健康，或是只要「攙偽或假冒」就構成犯罪。吳焜裕提出修法草案，主張違反攙偽假冒的業者，按其侵害權益的程度給予不同懲罰。如欺騙消費者判2年以下有徒刑併科4百萬以下罰金；損害財產則依輕重，處不同年度的刑期；對健康有危害之虞，處1年以上7年以下有期徒刑；對健康有危害之虞，但情節輕微者，則處5年以下有期徒刑等。

與會的交通大學科技法律所教授倪貴榮認為，現行食安法立法精神在於「維護消費者健康」，若要納入攙偽假冒，建議現行食安法應擴大成「食品管理法」，使立法目的更為廣泛，以取得不肖業者對財產危害及破壞交易秩序管制的正當性，此外，攙偽類型、構成要件與裁罰應有更明確的定義，「哪些放在刑法、哪些回歸到主管機關裁罰、有無危害健康的攙偽罰則等都應加以區分。」

已有詐欺罪適用

「食品安全不應是包山包海的集合性法益。」台北大學法律系曾淑瑜表示，製造、販賣攙偽假冒的食品或食品添加物，如使用人工酵母製作麵包、高價米摻入低價米等，不盡然都對身體健康有危險性，不符合違反食安法的構成要件，不應處以刑罰。至於吳焜裕提出的草案，曾淑瑜認為，刑法已有詐欺罪可適用，不必在食安法中重複訂定。

台灣養蜂協會理事長鄭金崑則支持將欺騙消費者的業者繩之以法，「市面上充斥添加香料的假蜂蜜，縱使對健康沒有危害，但仍可命名為蜂蜜，對消費者及遵守法律的業者不公平」；董氏基金會主任許惠英則說，業者攙偽使食品品質不實，例如黑糖添加焦糖色素、橄欖油混大豆油等，雖然沒有造成健康疑慮，但與消費者購買時的預期有落差，「食安法應要定義管健康，還是也要管理品質。」

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