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強颱瑪莉亞 今夜11：30發陸上警報

防治尿道感染 專業提七處方

2018-07-09 20:23台灣醒報 記者陳恩潔╱台北報導

食用無加工蔓越莓能有效治療尿道感染（photo credit by PxHere...
食用無加工蔓越莓能有效治療尿道感染（photo credit by PxHere）
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超過一半的女性一生中至少會罹患一次尿道感染，甚至反覆感染的例子更時常出現，如何防治才是最有效的方法? 《衛報》顯示數種有效方法如下:

首先，多喝水，頻繁上廁所是第一條不可違反的守則，憋尿將加長尿液停留於膀胱的時間，並刺激膀胱，使膀胱更容易滋生細菌。第二，也是較少人會注意到的，是在性行為後上廁所。性行為的前戲使尿道暴露於細菌的威脅下，而證據顯示性行為期間使用避孕海綿將更加提高罹患尿道感染的機率。

再者，食用口服D-甘露糖將能有效防治大腸桿菌，數據亦顯示若搭配預防性抗生素食用將相當有效。另外必須注意的是，若小號時越加頻繁地感到疼痛，應當迅速就醫，尤其有尿道感染病史的患者更應嚴加注意。

由於雌激素的運作機制能有效防治尿道感染，因此雌激素分泌量下降的更年期女性為罹患尿道感染的高危險群，而研究證實熱帶陰道雌激素能有效使更年期女性降低罹患風險。至於更年期女性罹患後的治療方式，吃蔓越莓已是對治療尿道感染行之有年的建議，但並非所有形式的蔓越莓皆有同等效益。

蔓越莓含有原花青素，可以防止細菌依附尿道，但蔓越莓汁可能就沒那麼有用了，其成分與蔓越莓果實可能有相當大的差異，且含有大量糖及其他添加物。因此當用此方式治療，務必確保所食用的是無加工的蔓越莓果實，並切忌於食用蔓越莓治療時搭配含酒精飲料。酒類會刺激膀胱，使所有治療功虧一簣。

另外，《早安健康》亦提出其他重要注意事項如不要共用或重複使用衛生用品、保持私處清潔、性行為時保持清潔等，都是相當重要的預防步驟，若遵守這些建議，將能大幅降低罹患尿道感染風險。

【更多精采內容，詳見

性行為更年期患者

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