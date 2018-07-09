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礦泉水2件1折起！強颱瑪莉亞來襲 四大超商備貨迎戰

2018-07-09 18:29聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

強颱瑪莉亞加速來襲，氣象局今日（9日）下午已發布海上颱風警報，暴風圈加快接近台灣東部海面，四大超商除了提前準備防颱、建立全台颱風災損回報機制，亦針對泡麵、微波食品、電池及餅乾等民生用品備貨量增至1至2倍，祭出最低2件1折抽抽樂等相關促銷，以滿足民眾需求。

7-ELEVEN據過往經驗觀察，颱風來臨前一天相關類別銷量可較上周成長近4成，前5名熱銷類別依序為雨具、泡麵（大碗麵、量販包、桶麵）、iseLect個人冷凍品、鮮食、麵包。此外，全台586店導入的台塑有機蔬菜區，颱風期間門市銷量可成長3倍以上。此次針對泡麵、冷凍品、罐頭、飲料、水、餅乾零食等食品備貨量較平日增加3～4成，雨具、雨衣、電池等民生用品則增加1～2倍。

全家便利商店表示，颱風天民眾就近採買的需求高，鮮食部份需求增加，此次微波主食、冷凍食品、麵包會增加備貨約1倍，另餅乾、零食、水也多準備2～3倍不等，電池、雨具也增加備貨以支援消費者需求。萊爾富觀察，預計面臨颱風登入的警戒區門市，熱銷品如泡麵、零食、電池、水、微波食品、撲克牌及雨具等備貨量將較平日增加約5成。

至於OK超商提到，整體業績在颱風前後可成長近50%，以乾糧泡麵、飲品水、照明等用品為主，其中，飲用水、蓄電用具成長幅度最高可達40%，故將針對熱銷品祭出優惠， OK app會員獨享指定礦泉水第2件6折、任兩件抽抽樂1折起等優惠，另會員再享指定泡麵2件55元起、指定電池買1送1等優惠，活動將於7月10日0時起至7月12日止。

指定礦泉水任2件抽抽樂，最低1折起。圖／OK超商提供
指定礦泉水任2件抽抽樂，最低1折起。圖／OK超商提供
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農心杯麵，售價39元，第2件6折。圖／OK超商提供
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手打麵，售價35元，2件58元。圖／OK超商提供
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颱風泡麵超商

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