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聰明照顧失能妻 他也能出門運動當志工

2018-07-09 18:26聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

長照是一條漫漫長路，照顧者不只要照顧好家人，也別忘了善用資源，找回屬於自己的生活。65歲的林立成即是聰明照顧者之一，他運用居家服務及機構喘息服務照顧失智失能太太，並安排「照顧月計畫」，只要居家照服員在家期間，他就出門健行、洗三溫暖或當志工，重整身心狀態面對長照硬仗。

中華民國家庭照顧者關懷總會理事長郭慈安說，一段照顧歷程平均9.9年，被照顧者的失能程度輕到重期間，會不斷在「混亂期」、「適應期」、「穩定期」和「下一次病情變化期」之間循環。

郭慈安說強調，訂定中長期照顧計畫，混搭不同服務並和專業人員合作，才有機會照顧好自己及被照顧者。特別是長照愈到後期愈燒錢，千萬別輕易放棄工作，只要有資源就用，省下荷包才能應付家人重度失能階段。

來自嘉義市的林立成，照顧因車禍導致重度失能失智的太太10年了。他說，一開始面對太太的狀況，十分衝擊，但再難過也只能境隨心轉。還好他曾任公司管理階級，習慣事前計畫，於是上網找長照資源，自製照顧計畫表抗戰。

林立成說，他平日和2名居家照服員搭配，一名照服員上午來幫太太備餐、餵食、刷牙、陪同外出散步，另一名照服員下午來協助沐浴、洗頭或陪同就醫復健。他則利用照服員在家的時間，外出運動、到社區大學上課或當志工。

此外，林立成也申請機構喘息服務，周六晚上將太太送去機構照顧，他周日就能安排活動了。他也會善用手機Ａｐｐ的雲端監控軟體，掌握太太受照顧的狀況。他說，太太需要他，所以他也要把身體照顧好，不能先倒。

另一名55歲照顧者張瑋庭，也是因安排好照顧計畫，有了時間重返職場。她說，她照顧中重度的80歲失智媽媽，3年前某天，媽媽起床對她說一句：「這裡是哪裡啊？」病情變重，她只好辭去原本的社區清潔工作，專心照顧。

張瑋庭說，還沒使用長照資源之前，因媽媽精神情緒不穩，常口出惡言，最後變成母女倆互嗆，「事後我都難過得想哭。」

張瑋庭去年8月打求救電話給家總，得知居家服務、日照服務等長照資訊。她現在每天早上等居家服務結束，由交通車接送媽媽往返日照中心，她即可利用空檔到家附近的社區華廈做清潔工。因有照顧安排，她找回了久違的笑容。

65歲林立成照顧62歲的失能失智太太10年，自訂「一個月照顧計畫表」，在2名提供...
65歲林立成照顧62歲的失能失智太太10年，自訂「一個月照顧計畫表」，在2名提供居家服務的照服員合作下，達到照顧太太目的，也有餘力外出健行、洗三溫暖紓壓，沒被照顧硬仗打倒。 記者鄧桂芬/攝影
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55歲張瑋庭因照顧80歲中重度失智母親而離職，去年八月使用日照服務後，能好好安排...
55歲張瑋庭因照顧80歲中重度失智母親而離職，去年八月使用日照服務後，能好好安排照顧計畫，也因此有了時間能重返職場工作。 記者鄧桂芬/攝影
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