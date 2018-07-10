台灣特製星級「地獄料理」正夯，你吃過幾道？

2018-07-10 10:38 文／ 范浩鈞



台灣美食享譽國際，讓許多外國觀光客讚不絕口，不過近期在網路上卻流傳一支網路影片，影片中煞有其事地介紹美食料理做法，同時揭露了台灣特有的地獄料理，還給予星等加持，引起網友的關注與討論。

影片中的廚師，無論五官、髮型、髮色、料理動作等，真有國際名廚的架勢。站在廚房裡介紹台灣「地獄料理」的做法後，先是端上香噴噴的烤雞，再製作出知名甜點千層派，一切看似很美好，但烤雞上卻插了一支手機，而千層派中還夾著一本本的文件夾，讓人看了恍然大悟，原來這是在暗喻現今上班族糟糕的用餐進食習慣：「吃飯配手機、吃派配壓力」。

影片中的料理名稱更是取得有學問，包含一星地獄料理取名「消化不良烤雙雞」；二星地獄料理取名「壓力層層千層派」。

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現代人工時長又肩負沈重壓力，許多人都過著「辦公桌即餐桌、餐桌兼辦公桌」的忙碌生活，影片中吃著地獄料理的上班族焦頭爛額的模樣，更是讓許多人直呼根本是自己每天生活的寫照。有網友表示，看了影片才知道，原來這種「日常」竟會造成腸胃道如此大的負擔，過去還以為邊吃飯邊辦公是老闆超愛的好員工行為，但實際上根本是一種自我傷害。現在回想起來，無論是主管的LINE，還是滿桌的待辦，從來就沒有因為邊吃邊處理而解決，還讓吃進去的食物變成「地獄料理」，一點一滴耗損腸胃健康，難怪消化不良、胃脹氣等惱人問題一一上身。

套一句影片中外國主廚的話：「吃這種地獄料理，我為你的腸胃感到很SORRY !」

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由此可見，不正常的用餐習慣與環境就如同地獄廚房，你習以為常的用餐壞習慣，早已不知不覺的增加你的腸胃負擔，更有研究指出，在高壓的狀態下進食易造成肥胖，就像影片中體型圓滾滾的上班小哥一樣。因此趕快改掉這種吃飯配手機、配壓力的習慣吧，擺脫「吃不好」、「做不好」、「胃腸不好」的尷尬窘境，和地獄料理說掰掰。